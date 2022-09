Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Rockstar heeft via Twitter gereageerd op een groot lek van Grand Theft Auto 6 assets en code, dat in het weekend op internet verscheen.

Het bedrijf heeft een verklaring geplaatst waarin het bevestigt dat het lek te wijten was aan een "netwerkinbraak" en "vroege ontwikkelingsbeelden" van de volgende GTA bevatte. De studio is ook teleurgesteld dat het langverwachte spel voor het eerst in deze vorm werd getoond.

"We zijn onlangs slachtoffer geworden van een netwerkinbraak waarbij een onbevoegde derde partij illegaal toegang heeft gekregen tot vertrouwelijke informatie en deze van onze systemen heeft gedownload, waaronder vroege ontwikkelingsbeelden voor de volgende Grand Theft Auto", aldus het bedrijf.

"Op dit moment verwachten we geen verstoring van onze live game diensten nu enig effect op lange termijn op de ontwikkeling van onze lopende projecten."

Het beste nieuws is dat, hoewel dit een moeilijke tijd is geweest voor de studio, Rockstar zal doorgaan met de ontwikkeling van het spel. Het zal officieel beeldmateriaal en details onthullen "wanneer het klaar is".

Een bericht van Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8- Rockstar Games (@RockstarGames) 19 september 2022.

"We zijn enorm teleurgesteld dat details over onze volgende game op deze manier met jullie allemaal worden gedeeld. Ons werk aan de volgende Grand Theft Auto game gaat door zoals gepland en we blijven even toegewijd als altijd aan het leveren van een ervaring aan jullie, onze spelers, die echt jullie verwachtingen overtreft," voegde het eraan toe.

"We zullen iedereen binnenkort weer op de hoogte brengen en natuurlijk zullen we jullie op gepaste wijze kennis laten maken met dit volgende spel wanneer het klaar is. We willen iedereen bedanken voor hun voortdurende steun in deze situatie."

Het lek begon op zondag 18 september aan te slaan, toen meer dan een uur aan vermeende GTA 6 beelden online verscheen. Take Two heeft elke keer dat het opduikt een take-down bericht gestuurd.

Details die zijn onthuld zijn onder andere de setting - Vice City - en dat er twee hoofdrolspelers zijn getoond, waaronder voor het eerst een vrouwelijk speelbaar personage.

Tal van andere ontwikkelaars en uitgevers van games hebben de afgelopen dagen hun steun betuigd aan Rockstar.

Geschreven door Rik Henderson.