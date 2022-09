GTA 6 komt misschien sneller dan je denkt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na een recent bericht van Rockstar aan de ontwikkelaars van GTA 5 om hen te bedanken voor hun inspanningen, denken sommigen dat er hints zijn dat GTA 6 eerder komt dan verwacht.

Begin 2022 heeft Rockstar officieel bevestigd dat het inderdaad werkt aan Grand Theft Auto 6, maar heeft verder gezwegen over andere details van het spel. Er zijn een paar speculaties geweest over het volgende deel in de serie, waaronder de suggestie dat het zich weer in Vice City zou kunnen afspelen, maar officiële informatie is dun gezaaid.

Begin september plaatste Rockstar een nieuwe pagina op zijn officiële site. Een speciale dank je wel pagina om zijn waardering te tonen voor de duizenden ontwikkelaars die hebben gewerkt aan Grand Theft Auto 5 en GTA Online door de jaren heen sinds het spel gelanceerd.

De post luidt:

"Grand Theft Auto V en Grand Theft Auto Online vertegenwoordigen de gecombineerde inspanningen van ons wereldwijde team gedurende vele jaren. We willen iedereen erkennen en bedanken die heeft bijgedragen aan deze games, vanaf de oorspronkelijke lancering in 2013 helemaal tot nu."

Gevolgd door een lange lijst van betrokkenen waarvan wordt gezegd dat het in totaal bijna 6.000 ontwikkelaars, ontwerpers, programmeurs en meer zijn. Bij het vinden van deze bedankpagina, hebben sommigen gesuggereerd dat het impliceert dat dit het "begin van het einde" is voor Grand Theft Auto 5. Evenals de mogelijkheid dat Rockstar zich klaarmaakt om meer te onthullen over GTA 6. Het is nauwelijks een officiële bevestiging, maar het zou een hint kunnen zijn van dingen die komen gaan.

Geschreven door Adrian Willings.