Dit is de GTA: Vice City remake die we hadden moeten krijgen

(Pocket-lint) - In 2021 kregen we een remaster van drie klassieke Grand Theft Auto games - Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City en Grand Theft Auto: San Andreas - maar deze zogenaamde"Definitive Edition" was een onfortuinlijke puinhoop van bugs en teleurstelling.

De remaster werd uitgevoerd door Grove Street Games en kreeg bij de release over het algemeen ongunstige kritieken op de verschillende platformen waarop hij beschikbaar was.

Helaas, de Definitive Edition liet ons en de fans van de serie willen. Nu heeft een nieuwe concept trailer laten zien hoe Grand Theft Auto: Vice City eruit had kunnen zien.

De door fans gemaakte trailer laat zien hoe een goede GTA Vice City remaster eruit had kunnen zien op moderne gaming hardware zoals PC, PlayStation 5 en Xbox serie X/S consoles. De trailer is gemaakt door YouTuber TeaserPlay met behulp van de Unreal Engine 5 game engine.

UE 5 is al gebruikt om een aantal indrukwekkende visies te creëren van wat er mogelijk is met Epic Games' nieuwste game engine. We hebben de ongelooflijke Matrix Awakens demo gezien en andere verbluffende visies op de toekomst van gaming. Deze door een fan gemaakte creatie laat ons zien hoe GTA: Vice City eruit had kunnen zien en doet ons verlangen naar het echte werk.

TeaserPlay vond het een goede demonstratie van wat er mogelijk is in Unreal Engine 5:

"Ik heb Lumen gebruikt voor rendering en mijn punt bij het maken van deze video was om te laten zien hoe krachtig Unreal Engine 5 is voor het maken van sandbox games en hoe de remaster versie van GTA Vice City eruit zou moeten zien."

Natuurlijk, het is slechts een concept en geen trailer voor een echte aankomende game release, maar het vult ons nog steeds met warme blije gevoelens.

Deze kijk op GTA: Vice City komt ook kort na het trieste nieuws van het overlijden van Ray Liotta die de stem insprak van Vice City's protagonist Tommy Vercetti. Maar het is in ieder geval een mooi eerbetoon aan hem.

Alsof deze tease nog niet genoeg was heeft TeaserPlay ook een concept gemaakt voor San Andreas:

