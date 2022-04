Max Payne 1&2 Remake: Dit is alles wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Remedy Entertainment maakt zijn klassieke Max Payne-games opnieuw voor de huidige generatie consoles en pc.

Ontwikkeld in samenwerking met IP-houder Rockstar , zullen de nieuwe games worden samengevoegd tot één titel en hoewel we de uitkomst misschien pas over een jaar of twee zullen zien, wordt er al lang naar uitgekeken, zoals de liefde voor de franchise.

Hier is alles wat we tot nu toe weten over de Max Payne-remake.

De ontwikkeling van de opnieuw gemaakte Max Payne-games staat nog in de kinderschoenen. Oorspronkelijke ontwikkelaar Remedy benaderde Rockstar met het idee om een enkele nieuwe game te maken die Max Payne en Max Payne 2: The Fall of Max Payne combineert, waar Rockstar mee instemde.

Krijg ongelooflijke prijzen voor digitale games zoals FIFA 22 bij Gamivo Door Pocket-lint International Promotion · 13 October 2021 Deze briljante winkel heeft digitale sleutels te koop voor alle grootste games.

"We waren opgetogen toen onze oude vrienden bij Remedy ons benaderden over het opnieuw maken van de originele Max Payne-games", zegt Rockstar-oprichter Sam Houser.

"We zijn enorme fans van het werk dat het Remedy-team door de jaren heen heeft gemaakt, en we kunnen niet wachten om deze nieuwe versies te spelen."

De nieuwe game wordt gemaakt in Remedy's eigen Northlight Engine - de game-engine achter de uitstekende Control en Quantum Break van de studio.

"Max Payne heeft altijd een speciaal plekje in de harten van iedereen bij Remedy ingenomen, en we weten dat de miljoenen fans over de hele wereld hetzelfde voelen", zegt de CEO van de ontwikkelaar, Tero Virtala.

"We zijn enorm verheugd om opnieuw samen te werken met onze partners bij Rockstar Games om het verhaal, de actie en de sfeer van de originele Max Payne-games op nieuwe manieren terug te brengen naar spelers."

Er is bevestigd dat de opnieuw ontworpen Max Payne-game beschikbaar zal zijn opPlayStation 5 , Xbox Series X /S en pc. Er zullen geen last-gen versies zijn.

Er is tot nu toe geen Nintendo Switch-poort aangekondigd.

Max Payne was een openbaring bij de oorspronkelijke release in 2001. Het actie-avontuur van de derde persoon maakte gebruik van een uitstekende bullet-time-monteur die vuurgevechten vertraagde wanneer dat nodig was.

Het stelde ons ook voor aan de gelijknamige held, een kapotte, voormalige NYPD-officier die zijn vermoorde vrouw en kind wilde wreken. Het neo-noir-thema gaat door in de tweede game, waarbij Payne nu de taak heeft om een mysterieuze kliek genaamd de Inner Circle neer te halen.

Er zijn overal mystieke en cult-thema's, met een donkerdere toon dan de daaropvolgende door Rockstar ontwikkelde Max Payne 3.

Aangezien het zich momenteel alleen in de ontwikkelingsfase van het concept bevindt, is er geen releasedatum aangekondigd.

Het is onwaarschijnlijk dat het op zijn vroegst eind 2023 beschikbaar zal zijn - waarschijnlijker in 2024.

Er zijn momenteel geen plannen om Max Payne 3 te remasteren, hoewel het ons zou verbazen als Rockstar zelf niet werkt aan het aanpassen van de Xbox 360-, PS3-game aan moderne normen om rond dezelfde tijd als de remake uit te brengen.

Geschreven door Rik Henderson.