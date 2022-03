Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Grand Theft Auto Online kreeg in maart 2022 mooie nieuwe next-gen-versies op PlayStation 5 en Xbox Series X/S, en Rockstar maakte van de gelegenheid gebruik om ook een nieuwe service te lanceren, GTA Plus genaamd.

Het lidmaatschapsprogramma is exclusief voor die nieuwe platforms en biedt spelers een reeks voordelen, die we hieronder volledig hebben beschreven, dus lees verder om alle belangrijke feiten te weten te komen.

Er is gelukkig maar één lidmaatschapsniveau voor GTA Plus, en het kost $ 5,99 per maand. We hebben nog geen bevestiging van hoeveel het zal kosten in de EU en het VK, maar we kunnen ons niet voorstellen dat het te veel zal afwijken van dat aantal wanneer het op 29 maart 2022 wordt gelanceerd.

Introductie van GTA+ voor GTA Online.



Een nieuw lidmaatschapsprogramma exclusief voor PS5 en Xbox Series X|S — dat gemakkelijke toegang biedt tot een reeks waardevolle voordelen voor zowel nieuwe als al lang bestaande spelers op de nieuwste generatie consoles.



Lancering 29 maart: https://t.co/t9DyrLap1W pic.twitter.com/gz4UXzCfxf — Rockstar Games (@RockstarGames) 25 maart 2022

Je kunt op dit moment niet meer dan een maand vooruit kopen, en het heeft standaard terugkerende facturering (die je kunt uitschakelen), dus dit is een deal van maand tot maand.

Tot nu toe is er maar één ding bevestigd dat elke maand een constante is op GTA Plus: je krijgt een maandelijkse levering van GTA $ 500.000 in-game om te besteden aan wat je maar wilt.

Afgezien daarvan variëren de voordelen elke maand, met unieke beloningen voor leden die je nergens anders kunt krijgen, en je moet ze online claimen voordat de maand voorbij is om ervan te genieten.

Om een idee te krijgen van wat er wordt aangeboden, is dit wat Rockstar zegt dat het aanbiedt voor de allereerste maand van GTA Plus, uit zijn blogpost over de service :

GTA $ 500.000 automatisch op uw Maze-bankrekening.

automatisch op uw Maze-bankrekening. De Principe Deveste Eight - samen met een gratis Hao's Special Works-upgrade ervoor voordat deze door het grote publiek kan worden gekocht - plus de HSW Orange Trip en HSW CMYK Glitch Liveries. De Auto Shop in La Mesa introduceert een assortiment van gameplay-updates van Los Santos Tuners. Huidige eigenaren van een autowinkel kunnen zonder extra kosten naar La Mesa verhuizen.

- samen met een gratis Hao's Special Works-upgrade ervoor voordat deze door het grote publiek kan worden gekocht - plus de HSW Orange Trip en HSW CMYK Glitch Liveries. De in La Mesa introduceert een assortiment van gameplay-updates van Los Santos Tuners. Huidige eigenaren van een autowinkel kunnen zonder extra kosten naar La Mesa verhuizen. Vrijgesteld van LS Car Meet-lidmaatschapskosten . Huidige LS Car Meet-leden met GTA+ krijgen tijdens deze evenementperiode GTA $ 50.000 vergoed.

. Huidige LS Car Meet-leden met GTA+ krijgen tijdens deze evenementperiode GTA $ 50.000 vergoed. Jachteigenaren kunnen zonder extra kosten upgraden naar het Aquarius Super Yacht .

. De Gussét Frog Tee en Broker Prolaps Basketball Top en Shorts worden automatisch toegevoegd aan je garderobe.

en en worden automatisch toegevoegd aan je garderobe. De Conveyor Livery voor de Mammoth Avenger, HVY APC en TM-02 Khanjali.

voor de Mammoth Avenger, HVY APC en TM-02 Khanjali. Een selectie van gratis lakken en emblemen voor de Auto Shop.

3X GTA$ en RP op Hao's Special Works Race Series .

. 2X Car Meet Rep on the Street Race Series .

Als je een fervent speler bent of gewoon een nieuwkomer die op zoek is naar een voorsprong, dan is dat een reeks bonussen die behoorlijk nuttig kunnen zijn, hoewel de tijd zal uitwijzen welke andere voordelen er in de daaropvolgende maanden komen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.