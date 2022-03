GTA 5 voor PS5 en Xbox Series X/S krijgt 50% korting bij lancering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De next-gen-versie van Grand Theft Auto 5 is slechts enkele dagen verwijderd, met een lanceringsdatum van 15 maart 2022, maar het lijkt erop dat er een mooie deal zal zijn om een aankoop te stimuleren zodra deze uitkomt.

Grand Theft Auto V review: Totaal bloedbad

Een paar winkelvermeldingen voor de game zijn live gegaan en ze schetsen een behoorlijk verwarrend beeld.

Op PlayStation zijn de prijzen zeer indrukwekkend, £ 8,75 of $ 9,99 voor zowel de verhaalmodus als GTA Online tijdens de lanceringsperiode. Rockstar heeft wel promotionele banden met PlayStation, die waarschijnlijk achter het prijsvoordeel liggen, en het pakket van beide games op PS5 kost £ 34,99 of $ 39,99 wanneer de promotieperiode afloopt.

GTA Online op zichzelf daarentegen staat momenteel voor £ 8,99 in de Xbox Store en zal op 14 juni stijgen naar de volledige prijs van £ 17,99. De permanente prijs voor de verhaalmodus is ook £ 17,99 of $ 19,99 op Xbox. Net als op PS5 kun je later een pakket van beide games krijgen voor £ 34,99 of $ 39,99.

GTA Online is de eerste drie maanden na de lancering van PS5 gratis als je PlayStation Plus hebt, een geweldige deal als je bedenkt dat er geen equivalent is op Xbox.

Zoals prijsschema's gaan, is dit een van de meer chaotische die we ons kunnen herinneren, wat niet wordt geholpen door de splitsing tussen Story Mode en GTA Online voor de lancering, dus het is de moeite waard om nogmaals te controleren of je de juiste prijs krijgt voordat je voorafgaande bestelling.

Geschreven door Max Freeman-Mills.