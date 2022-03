Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De rampzalige lancering van Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition (nog steeds een mondvol maanden later) wordt vanuit prestatieoogpunt langzaam opgelost door updates en patches, en de nieuwste brengt een enorme lijst met tweaks en veranderingen.

De patch, gelabeld als versie 1.04 in de uitgebreide opmerkingen die je hier kunt bekijken , is nu live op alle platforms en daarom beschikbaar om te downloaden en te installeren.

Ongeacht op welke versie je speelt, je zou merkbaar betere prestaties en stabiliteit moeten zien, en dat geldt ook of je de game op bepaalde consoles in prestatie- of kwaliteitsmodi speelt.

De update-opmerkingen zijn voorspelbaar gedetailleerd, dus je wilt ze misschien niet allemaal doorlezen, maar er zijn ook veel textuurveranderingen en updates, waarvan vele gericht zijn op het herstellen van enkele van de visuele grappen die de opgeschaalde resolutie en vloeiend maken van de trilogie per ongeluk dood was gegaan.

Er zijn ook botsingsaanpassingen om ervoor te zorgen dat je niet zo vaak door de kaart kunt vallen of door harde voorwerpen kunt clippen, en elke game heeft een aantal veelzeggende visuele veranderingen, zoals de verkeerslichten van Vice City die echt goed oplichten.

Aangezien Rockstar zich kort na de release verontschuldigde voor de staat van de geremasterde games, en rekening houdend met het feit dat hun prestaties hen er niet van weerhielden om in grote aantallen te verkopen, verwachten we dat dit de laatste in een reeks van verdere updates is voor komen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.