Rockstar bevestigt dat het werkt aan GTA 6

(Pocket-lint) - Rockstar heeft een welkome update uitgebracht over zijn plannen voor een paar games, maar de grootste kop van de community-update is duidelijk: het werkt momenteel aan GTA 6.

De enorme ontwikkelaar erkent dat de "ongekende levensduur van GTA V" betekent dat de kloof tussen volledige releases in de serie de afgelopen jaren groter is geworden, maar dat dit deels wordt verklaard door zijn wens om zijn werk aan de vijfde game echt te overtreffen.

Aan die lat lijkt nu te zijn voldaan, omdat het bevestigt dat "de actieve ontwikkeling voor de volgende inzending in de Grand Theft Auto-serie in volle gang is", met hopelijk meer nieuws in de relatief nabije toekomst via de officiële kanalen.

Velen van jullie hebben gevraagd naar een nieuw item in de Grand Theft Auto-serie.



Bij elk nieuw project is ons doel altijd om aanzienlijk verder te gaan dan wat we eerder hebben opgeleverd. We zijn verheugd te kunnen bevestigen dat actieve ontwikkeling voor het volgende deel in de serie aan de gang is. — Rockstar Games (@RockstarGames) 4 februari 2022

Als je op iets meer concreets hoopte dan dat, kom je teleurgesteld uit de volledige blogpost , maar het is geweldig om te horen dat de game inderdaad binnenkomt. De laatste volledige game van Rockstar, Red Dead Redemption 2 , was tenslotte een verbluffende prestatie, dus je zou verwachten dat GTA 6 even adembenemend zou zijn, maar dan met next-gen technologie.

We zullen moeten wachten om meer te horen over GTA 6, of het nu gaat om details over een mogelijke instelling of met wie je kunt spelen, maar in de tussentijd heeft Rockstar ook genoeg plannen voor GTA Online en bevestigde dat de PS5 en Xbox Series X/S-versies van GTA 5 komen op 15 maart 2022 aan.

Geschreven door Max Freeman-Mills.