Fysieke versies van GTA Trilogy Definitive Edition geduwd terwijl games zijn opgelost

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Net na het uitbrengen van een eerste grote update voor de digitale versie van zijn pakket, heeft Rockstar de release van de fysieke versies van Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition uitgesteld.

De games werden begin november digitaal gelanceerd tot een absolute storm van kritiek dankzij hun bijna verbluffende buggy-status, en Rockstar duurde niet lang om een verontschuldiging aan te bieden, en ook om de originele versies van de games te herstellen naar digitale winkelpuien.

Het beloofde alle drie de titels te repareren, en de eerste grote patch heeft veel werk verzet om hun prestaties te stabiliseren en enkele van de meer in het oog springende bugs te repareren. Dit omvat bijvoorbeeld het toevoegen van de optie van haze als je hoog in San Andreas bent, om te voorkomen dat je de hele gamewereld en skybox in één keer ziet.

Ook opgelost zijn verschillende spelfouten op winkelborden, continuïteitsfouten in tussenfilmpjes en meer. Het lijkt er echter op dat Rockstar terecht op zijn hoede is om de schijfversies uit te brengen met de originele buggy-versie van het spel.

De releasedatums voor de fysieke versies van Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition zijn gewijzigd.



Xbox Series X/Xbox One en PS4 komen nu uit op 17 december. De Nintendo Switch-versie komt begin 2022.



Controleer uw lokale dealer voor beschikbaarheid. pic.twitter.com/6avP8yp6la — Rockstar Games (@RockstarGames) 30 november 2021

Terwijl de release voor de Xbox- en PlayStation-versies van de game slechts 10 dagen is afgenomen, is de Switch-versie naar volgend jaar geduwd, wat de minder goede prestaties weerspiegelt, zelfs in vergelijking met het verminderde vermogen van de Nintendo-console.

In werkelijkheid is dit het soort vertraging dat het beste is - mensen die in fysiek formaat kopen, hebben waarschijnlijk liever een stabielere ervaring dan de game een week eerder te krijgen, in de meeste gevallen, en dit zou hopelijk daarbij moeten helpen.

Beste game-deals voor Black Friday 2021: koop hier je gaming-koopjes Door Adrian Willings · 1 December 2021

squirrel_widget_6194844