(Pocket-lint) - Rockstar heeft ons de eerste screenshots laten zien van zijn nieuwste titel, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition , die draait op Nintendo Switch.

De game ziet er geweldig uit met zijn nieuwe texturen met een hogere resolutie, terwijl de cartoonachtige charme van de originele release behouden blijft. Welkom nieuws voor Switch-gebruikers, die misschien nieuwsgierig waren naar hoe de remasters eruit zullen zien op hardware met iets minder pks.

De screenshots tonen CJ uit GTA San Andreas die ontsnapt aan de politie, de eigendommen van Vice City aan het strand, Claude uit GTA III die door de straten van ChinaTown loopt en Tommy Vercetti met Ken Rosenberg.

The Trilogy wordt gelanceerd op 11 november 2021 voor Xbox Series X en S, Xbox One, PS5 , PS4, Switch en pc via de Rockstar Games Launcher. Digitale pre-orders via de Microsoft Store of Nintendo eShop stellen spelers in staat om de game voor de lancering te pre-loaden. Pc-spelers moeten wachten tot de lanceringsdag om te downloaden.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition kost £ 54,99 in het VK en $ 59,99 in de VS.

Xbox Game Pass- abonnees kunnen het GTA: San Andreas-gedeelte van de game vanaf dag één spelen, terwijl het Grand Theft Auto III Definitive Edition-segment iets later, op 7 december 2021, naar Playstation Now komt.