Red Dead Redemption Remastered naar verluidt in ontwikkeling

(Pocket-lint) - De Franse media-outlet Rockstar Magazine beweert dat Red Dead Redemption Remastered zich in een vroeg stadium van ontwikkeling bevindt. Een vertaling door Dark Side of Gaming stelt dat de remaster in dezelfde lijn zou liggen als de aanstaande Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

Als het waar blijkt te zijn, zou dit betekenen dat de remaster de klassieke look en feel van de originele Red Dead Redemption behoudt; Tijdens het upgraden van de verlichting, texturen, draw-distances en het in lijn brengen van de besturing met Red Dead Redemption 2 .

Red Dead Redemption heeft waarschijnlijk niet zoveel werk nodig als de titels in de Grand Theft Auto Trilogy-remaster, aangezien het een generatie nieuwer is, maar degenen die met Red Dead Redemption 2 in de franchise zijn gekomen, zullen de revisie zeker waarderen. Vooral als het op een 4K-tv wordt afgespeeld.

In mei zei moederbedrijf Take-Two Interactive dat het drie onaangekondigde remasters in de maak heeft, dus het gerucht lijkt geloofwaardig te zijn. Er werd aangenomen dat deze drie titels de games waren die deel uitmaken van de Grand Theft Auto Trilogy, maar de tijd zal uitwijzen of Rockstar dat als een enkele remaster meetelt.

Er werden geen specifieke platforms genoemd, maar als recente releases iets te bieden hebben, zouden we verwachten dat de remaster pcs en consoles van de huidige generatie zal raken.