Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Grand Theft Auto: San Andreas wordt opgeknapt en geremasterd voor moderne consoles als onderdeel van de Definitive Edition-collectie die op 7 december verschijnt. Maar dat is niet alles, het is gebleken dat het ook wordt omgezet om in virtual reality te draaien.

Aangekondigd als onderdeel van de Facebook Connect keynote shenanigans, is het in ontwikkeling voor de Meta Quest 2-headset (voorheen bekend als Oculus Quest 2 ).

Een bericht op de Oculus-blog beweert dat het een project is dat "vele jaren in de maak" is en dat we er hopelijk "binnenkort" meer over te weten zullen komen. Afgezien daarvan wordt er echter weinig anders gedeeld of bekend.

We weten nog niet of de VR-versie van de game zal worden afgekapt of dat deze het geheel van het origineel zal bevatten. Er zijn misschien enkele elementen die bijvoorbeeld niet goed zouden werken in VR.

Besturingssystemen zouden volledig moeten worden gewijzigd - iets wat ook veelbelovend is in de jubileumtrilogie.

Dat zal nieuwe controlesystemen hebben, meer verwant aan die in GTA V. Vooral de gevechten zullen worden verbeterd, hebben we gehoord.

Als je niet kunt wachten tot San Andreas VR uitkomt, zal GTA - The Trilogy: Definitive Edition binnenkort beschikbaar zijn voor PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, pc en Nintendo Switch. Het zal in het nieuwe jaar ook worden uitgebracht op iOS en Android.

Beste PlayStation-deals voor Amazon Prime Day 2021: PS5- en PS4-games, accessoires en meer Door Rik Henderson · 29 October 2021

squirrel_widget_6194844