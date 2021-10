Dr Dre zou naar verluidt muziek maken voor GTA 6

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We horen graag nieuws over games via ietwat ongebruikelijke bronnen, en direct uit de mond van Snoop Dogg is er zeker een die je in die categorie kunt indienen.

In een nieuw interview met Rolling Stone liet Snoop de bom vallen die hij van Dr. Dre had gehoord dat de laatste aan muziek werkt die moet worden uitgebracht via of in een nieuwe Grand Theft Auto-game.

Dat is iets dat je met een flinke korrel zout moet nemen, want hoewel het misschien een bevestiging is dat Rockstar werkt aan een ambitieuze soundtrack om uiteindelijk te combineren met de langverwachte volgende aflevering in zijn serie, kan het ook andere verklaringen hebben.

Om te beginnen betekent de onbeschofte gezondheid van GTA Online dat het deel zou kunnen uitmaken van een geplande uitbreiding voor de online game, terwijl de aanstaande release van Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition betekent dat Rockstar zelfs van plan zou kunnen zijn om nieuwe muziek toe te voegen aan zijn oudere spellen.

We hebben nog steeds de indruk dat een concrete release voor GTA 6 op zijn minst meerdere jaren verwijderd is, dus als Dre inderdaad muziek maakt voor die game, kan hij maar beter lang wachten voordat iemand het echt kan horen .