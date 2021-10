Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Rockstar heeft niet lang gewacht om ons meer details te geven over zijn geremasterde trilogie van Grand Theft Auto-games — eerst bevestigend dat het pakket op 11 november 2021 digitaal zal verschijnen, en ons vervolgens een heleboel gameplay-opnames te geven om onze tanden in te zetten.

Een grote update van de officiële website van de trilogie bevestigt ook dat het £ 55 of $ 60 gaat kosten, evenals een aantal van de verbeteringen die voor alle drie de games in de bundel komen. Een schijnbaar beperkte fysieke release volgt op 7 december.

Het beste van alles is dat San Andreas - The Definitive Edition bij de release uitkomt op Xbox Game Pass, terwijl GTA III - The Definitive Edition op PlayStation Now zal verschijnen, waardoor gamers aan beide kanten van het gangpad de kans krijgen om de remasters uit te proberen.

Enorme upgrades naar resolutie en texturen zijn meteen duidelijk uit de trailer, net als nieuwe personagemodellen die hun best doen om de enigszins cartoonachtige graphics weer te geven die de originele games gebruikten (die realistischer werden naarmate ze vorderden).

Rockstar zegt dat alle drie de games nu genieten van moderne controleschemas in de trant van GTA V, met betere targeting en vuurgevechten, samen met betere minikaarten en wapenselectiewielen. Elk element van de visuals van de games is herzien, tot aan weerseffecten en geheel nieuwe verlichting toe.

Je krijgt meer details in de omgeving en veel langere tekenafstanden. Op pc wordt dit ondersteund door Nvidias DLSS-technologie, terwijl op PS5 of Xbox Series X de games zich richten op een 4K-resolutie van 60 frames per seconde voor een soepele en scherpe gameplay.

Het is zeker een hersenkraker om de games in beweging te zien, die er nieuw en toch vertrouwd uitzien, maar hoe goed de kunststijlen precies samengaan met moderne gameplay, zal nog moeten blijken zodra we ze in handen kunnen krijgen.

