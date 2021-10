Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Rockstar heeft misschien bevestigd dat het een verzameling GTA III, Vice City en San Andreas voor PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, pc en Nintendo Switch zal uitbrengen, maar het is nog niet bekend welke verbeteringen spelers zullen ervaren . Officieel wel.

Volgens Rockstar Intel is er een artikel gevonden op de eigen ondersteuningspaginas van de ontwikkelaar dat enkele belangrijke details over de remasters onthulde. Het werd al snel weer verwijderd, dus waarschijnlijk vroeg in de dag geplaatst.

De nu verwijderde tekst vermeldde dat de trilogie "briljante nieuwe verlichting", "omgevingsupgrades", "texturen met hoge resolutie" en "vergroot de trekafstanden" zal bevatten.

Daarnaast zal het besturingssysteem worden vernieuwd om te passen bij GTA V, inclusief het combat targeting-systeem.

Dit zijn vrij aanzienlijke verbeteringen en zullen ervoor zorgen dat de klassieke games geschikt zijn voor een nieuwe generatie consoles en computers.

Het is nog niet bekend wanneer de GTA - The Trilogy: The Definitive Edition zal uitkomen, maar we hebben eerder "later dit jaar" gehoord.

De collectie zal in 2022 ook beschikbaar zijn voor iOS en Android.

Rockstar viert momenteel het 20-jarig jubileum van Grand Theft Auto III.

Nu hoeven we het alleen maar te overtuigen om de originele top-down GTAs te remasteren en opnieuw uit te brengen waarmee de hele kreng begon.