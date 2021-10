Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na maanden van geruchten heeft Rockstar officieel een remastercollectie met Grand Theft Auto III, Vice City en San Andreas bevestigd.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition komt "binnenkort" en is gemaakt om de 20e verjaardag van GTA 3 te vieren.

Later deze maand markeert een heel speciaal jubileum voor Rockstar Games: 20 jaar sinds de oorspronkelijke release van Grand Theft Auto III. — Rockstar Games (@RockstarGames) 8 oktober 2021

Het zal later dit jaar beschikbaar zijn voor PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, pc en Nintendo Switch (zoals hieronder).

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition komt later dit jaar naar #NintendoSwitch! pic.twitter.com/AKZQsBbE8f — Nintendo VK (@NintendoUK) 8 oktober 2021

Het zal vanaf begin 2022 ook beschikbaar zijn op mobiel (iOS en Android).

Eerder suggereerden geruchten dat de drie klassieke games "zwaar gemodificeerd" zullen worden voor hun release op moderne consoles.

Speculatie wees er ook op dat Rockstar Dundee het zware werk van de remasters had gedaan, en dat de collectie oorspronkelijk bedoeld was als een gratis bonus voor degenen die Grand Theft Auto V op PS5 of Xbox Series X/S kochten.

Het eindresultaat was echter zo goed dat besloten werd om het los te laten.

Hopelijk, als dit goed gaat, krijgen we in de nabije toekomst ook een remaster van Liberty City en Vice City Stories. Nog beter zou zijn GTA 1 & 2, plus GTA London. Nu zou er iets zijn.