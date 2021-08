Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Veteraan gaming-site Kotaku meldt dat de ontwikkelaars achter de legendarische Grand Thief Auto-serie, Rockstar, weer een remaster van games uit de serie plannen, en deze keer is het niet alleen voor GTA V.

Kotaku beweert dat Rockstar een geremasterde trilogie van Grand Thief Auto III , Grand Thief Auto Vice City en Grand Thief Auto San Andreas plant. Volgens de bron van de sites zullen de games opnieuw worden gemaakt met Unreal Engine 4 en een mix van "oude en nieuwe graphics" bevatten.

Hoogstwaarschijnlijk zal Rockstar de originele kunststijl uit het PS2 / Xbox-tijdperk willen behouden, terwijl de nitty gritty texturen en verlichting worden bijgewerkt naar iets dat veel moderner is. Dit idee wordt bevestigd in het rapport, aangezien Kotaku beweert dat terwijl de gebruikersinterface en andere dergelijke elementen een nieuwe verflaag krijgen, Rockstar wil dat de gameplay aanvoelt als het origineel.

Een screenshot van een GTA III-remastermod uit 2018 - de Kotaku-bron beweert dat de officiële remaster er ongeveer zo uit zal zien.

Later beschrijft het rapport hoe Rockstar al geruime tijd plannen heeft voor een remaster van de GTA-trilogie, maar de COVID-19-pandemie heeft de plannen van het bedrijf niet één of twee keer, maar minstens drie keer vertraagd, beweert Kotaku.

Er wordt ook vermeld hoe Rockstar oorspronkelijk wilde dat de trilogie zou worden geschonken als een soort bedankt aan de fanbase die de aankomende GTA V-remasters voor de PS5 en Xbox Series X / S kocht, maar aangezien de plannen zijn veranderd, kan de trilogie uiteindelijk alleen een digitale release ergens rond oktober van dit jaar.

Misschien wel het coolste van dit alles is dat alle drie deze games beschikbaar zijn op mobiel en dat al geruime tijd, en volgens het rapport zal de remaster in feite worden overgezet naar iOS en Android in app-vorm - natuurlijk , voor een aparte vergoeding dat is.

Kotaku beweert dat naast iOS- en Android-versies die uiteindelijk komen - hetzij bij de release of ergens kort daarna - de GTA-geremasterde trilogie zal worden gelanceerd op PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, pc, Nintendos Switch, Googles Stadia en pc. Rockstar is altijd behoorlijk kieskeurig geweest als het gaat om pc-releases, dus wees niet verbaasd om te zien dat een pc-lancering ook op een vertraagde datum komt, zoals de mobiele versies - als Kotakus rapport inderdaad uitkomt.

Nog geen woord over verwachte prestaties, maar slechts enkele dagen geleden hebben we gerapporteerd over hoe de aankomende GTA V-remaster zal draaien op 4K, 60FPS op next-gen consoles, dus we zouden geschokt zijn als deze binnen zouden komen met cijfers die iets minder laten zien.