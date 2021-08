GTA 5 draait op 4K, 60FPS op PS5

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We weten al een tijdje dat Grand Theft Auto V naar de volgende generatie komt. De allesoverheersende geldprinter van Rockstar stopt gewoon niet met het verkopen van exemplaren, zelfs jaren nadat het voor het eerst werd uitgebracht, en de PS5 en Xbox Series X/S zullen de derde consolegeneratie markeren waarop het zal zijn verschenen.

Nu hebben we echter onze eerste, grotendeels concrete, glimp van wat voor soort upgrades de nieuwe versies zullen brengen vanuit een technische kant, in plaats van alleen maar aannames te doen over hoe nieuwe hardware de game van Rockstar eruit zou kunnen laten zien.

De Duitstalige PlayStation-blog heeft een preview-artikel geüpload over games die de komende maanden naar PlayStation komen, en tussen de titels waarvan we al veel wisten, staat een paragraaf over GTA 5 Expanded And Enhanced Edition.

Er staat (in het Duits natuurlijk), dat de game op 60FPS in native 4K-resolutie zal draaien, wat een geweldige balk is om te wissen, hoewel we niet weten of het detail zal hebben verbeterd en afstanden zal trekken om te gaan met die instellingen.

Het bevestigt ook nogmaals dat de game op 11 november 2021 uitkomt, dus het duurt niet lang voordat hij weer uitkomt. Het zou een geweldige kans kunnen zijn voor spelers om weer van het verhaal te genieten, gezien hoe lang het geleden is sinds de eerste release.