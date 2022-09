Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na de onthulling van de Logitech G Gaming Handheld wordt er nu nog een gaming handheld op de wereld losgelaten.

Tijdens Mobile World Congress in Las Vegas werd 's werelds eerste 5G mobiele gaming handheld geplaagd.

De Razer Edge 5G is het resultaat van een samenwerking tussen Razer, Qualcomm en Verizon. Met deze handheld kun je zowel lokaal als onderweg gamen. Je zult dus in staat zijn om games lokaal te spelen, ze te streamen vanaf je pc of ze te benaderen via de cloud.

In tegenstelling tot de Logitech G Gaming Handheld, die alleen via Wi-Fi werkt, zal de Razer Edge 5G over 5G-connectiviteit beschikken. Dit geeft gamers de mogelijkheid om games te streamen of te downloaden via een 5G Ultra Wideband verbinding.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

BREAKING: @Verizon, @Razer en @Qualcomm werken samen aan 's werelds eerste 5G mobiele gaming handheld-Razer Edge 5G! Hiermee kunt u uw favoriete games spelen, ongeacht of u in de cloud, op een app of streaming vanaf uw console speelt. https://t.co/TYPw5xFyeF pic.twitter.com/F9Vg3CfABl- George Koroneos (@GLKCreative) 28 september 2022

De Razer Edge 5G is gemaakt met behulp van Qualcomm's Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform dat eind 2021 werd geplaagd met een dev kit.

Op dat moment had de handheld enkele interessante specs, waaronder een 6,65-inch OLED-scherm met 1080p-resolutie en 10-bit HDR, 120Hz verversingssnelheid en een 20:9 groothoekscherm.

Dat was natuurlijk de ontwikkelingsversie van de handheld en nu wordt de definitieve consumentenversie van het apparaat geplaagd. Dingen kunnen goed veranderd zijn.

We zullen moeten wachten om meer te weten te komen, aangezien de Razer Edge 5G wordt getoond op de RazerCon van dit jaar op 15 oktober.

Geschreven door Adrian Willings.