Razer Kishi V2 brengt verbeteringen aan iOS-gaming

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Razer heeft zijn mobiele gamecontroller Kishi bijgewerkt in de vorm van de Kishi V2, die in eerste instantie beschikbaar is voor iPhone-gebruikers en een behoorlijk zwaar gewijzigd ontwerp heeft.

De nieuwe look Kishi V2 heeft een uitschuifbare stijve achterkant die kan worden uitgerekt om elke iPhone te bevatten die momenteel op de markt is, en doet onmiddellijk denken aan het ontwerp van de Backbone One.

-

Dit had zijn duidelijke voordelen op de duurzaamheidskant van dingen, maar het is niet de enige verandering die de Kishi V2 heeft ondergaan. Veel van de knoppen zijn opgewaardeerd van membraan- naar microschakelaars, wat een verschil is dat je kunt voelen als je de controller gebruikt.

Het is Home Security Week op Pocket-lint Door Britta O'Boyle · 8 August 2022 Het is de hele week Home Security Week op Pocket-lint. Hier is wat om naar uit te kijken.

Er is nu ook een deel-knop waarmee u gemakkelijk screenshots kunt maken als deze wordt gebruikt in combinatie met de gratis Nexus-app van Razer, waarmee u ook bepaalde knoppen kunt herprogrammeren voor meer flexibele besturingsschema's.

Buiten dat, het doel van het randapparaat is hetzelfde, namelijk om u console-niveau controles tijdens het gamen op je telefoon, en het lijkt erop dat de Kishi V2 zal tick that box mooi.

Van onze beperkte tijd met de Kishi V2, de knoppen inderdaad voelen klik en meer premie, terwijl de totale grootte profiel van de controller is gedaald. Dit maakt het meer slank, maar het is nog steeds aardig en comfortabel in de hand.

Geschreven door Max Freeman-Mills.