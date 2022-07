Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Razer heeft opnieuw de handen ineengeslagen met het Japanse streetwearmerk Bape om een nieuwe collectie uit te brengen, A Gaming Ape Spring Summer 2022 genaamd, die zowel een kledinglijn als een reeks randapparaten omvat.

De twee bedrijven werkten voor het eerst samen in december 2020, met een capsulecollectie die naar eigen zeggen binnen enkele seconden was uitverkocht. Twee jaar later is die collectie uitgegroeid tot meer ontwerpen en kleurstellingen. Razer beweert zelfs dat de collectie in omvang is verdubbeld. Voortbouwend op het succes van die eerste samenwerking, gaan ze nu opnieuw een samenwerking aan om de grens tussen gaming en mode te verleggen.

Razer

Hun nieuwste collectie omvat de volgende producten:

Razer x A Bathing Ape Gaming Ape Tee: £115 GBP/$125 USD/125€

GBP/$125 USD/125€ Razer x A Bathing Ape Camo Team Tee 93: £229 GBP/$245 USD/245€

GBP/$245 USD/245€ Razer x A Bathing Ape Shark Full Zip Hoodie: £519 GBP/$529 USD/619€

GBP/$529 USD/619€ Razer x A Bathing Ape Basketbal Sweat Shorts: £309 GBP/$349 USD/349€

£309 GBP/$349 USD/349€ Razer x A Bathing Ape Easy Sweat Shorts: £229 GBP/$245 USD/245€

£229 GBP/$245 USD/245€ Razer x A Bathing Ape Snapback-pet: 169 GBP/ 179 USD/179€

169 GBP/ 179 USD/179€ Razer x A Bathing Ape Sneakers M2 BAPE STA: £319/$359 USD/359€

£319/$359 USD/359€ Razer x A Bathing Ape Beschermende Mouw V2: £79.99 GBP/$79.99 USD/79€

£79.99 GBP/$79.99 USD/79€ Razer x A Bathing Ape - Razer Skins : £79.99/$79.99 USD

: £79.99/$79.99 USD Razer x A Bathing Ape BlackWidow V3: £199 .99/$199.99 USD/219€

.99/$199.99 USD/219€ Razer x A Bathing Ape Iskur X: $699 USD/759€ (Niet verkrijgbaar in UK)

Een van de hoogtepunten zijn de BAPE STA sneakers die oplichten in het donker en een driekoppig slangenlogo uitstralen met de groene tint van Razer. De nieuwe capsulecollectie omvat ook A Gaming Ape-tenues met het A Gaming Ape-hoofd en Razers Kraken-headsets. De collectie wordt gecompleteerd met hardware van het merk, zoals de Razer x BAPE beschermende laptophoes voor 15-inch laptops. De hoes is waterdicht en heeft een ingebouwde samenwerkende camo-gemerkte muismat. Een co-branded Razer BlackWidow V3 toetsenbord zal ook beschikbaar zijn.

Tenslotte krijgt de Razer Iskur X gaming chair een BAPE redesign en is verkrijgbaar in zwart en Quartz met het camo print design.

Volgens Razer wordt de A Gaming Ape-collectie een gelimiteerde collectie - met slechts "1.337 beschikbare exemplaren per stijl" voor verkoop op Razer.com, RazerStore London en BAPE online.

Geschreven door Maggie Tillman.