(Pocket-lint) - Er bestaat weinig twijfel over dat PC-gaming aan een aanzienlijke opmars bezig is. Het is misschien niet zo modieus als de console, maar het is niet alleen het langst bestaande spelplatform van allemaal, het gaat ook veel sneller vooruit.

Het kan echter ook een duurdere bezigheid zijn, met fatsoenlijke gaming rigs die in de duizenden kosten. En dan moet je ook nog rekening houden met alle randapparatuur en accessoires.

Naast de PC zelf heb je waarschijnlijk ook een fatsoenlijke gaming muis, toetsenbord, monitor, headset en zelfs stoel nodig. En als je je heldendaden wilt streamen, heb je waarschijnlijk ook een camera en microfoon nodig.

Een van de bedrijven die zo'n beetje alles levert wat je aan een pc-game-setup zou willen toevoegen, is Razer. Bijna een kwart eeuw geleden opgericht, staat het nu aan de top van de markt voor randapparatuur, zowel voor professionele gamers als voor thuisfanaten. Het is een van de weinigen die zowat elk apparaat aanbiedt dat je nodig hebt en dus spraken we met het hoofd van de pc-divisie, Chris Mitchell, om alles te weten te komen over pc-gamingaccessoires.

Hij vertelde ons waar je op moet letten bij het kiezen van een muis of toetsenbord, waarom reactietijden zo belangrijk zijn en zelfs wat het nut is van RGB-verlichting. Hopelijk vind je onderweg enkele leuke tips.

Pocket-lint: Hoe belangrijk zijn accessoires en randapparatuur voor een pc-gamer?

Chris Mitchell: Ze zijn ongelooflijk belangrijk.

We hebben de neiging onszelf te zien als een soort Nike van gaming. Het is duidelijk dat je wordt tegengehouden als je niet de juiste randapparatuur hebt.

Het gemakkelijkste voorbeeld daarvan is een muis. Het doel van het ontwerp is om de muis een echt verlengstuk van je hand te maken. Dus alles wat er in een spel gebeurt, alles wat er op de computer gebeurt, is gewoon een natuurlijk verlengstuk van je handbeweging. Het wordt intuïtief en er zijn een paar dingen die moeten gebeuren om dat werkelijkheid te laten worden.

Ten eerste moet de beweging zeer nauwkeurig zijn. Tegenwoordig zijn de meeste sensoren relatief nauwkeurig, maar zelfs op het hoogste niveau zijn er nog verschillen. Daarom hebben we in de productlijn van Razer nu de nieuwe Viper V2 Pro - onze nieuwste muis met 99,8% resolutienauwkeurigheid en ondersteuning voor zowel DPI als inches per seconde. Het biedt versnelling ver boven het menselijk vermogen. De muis zal dus nooit niet nauwkeurig en precies zijn wat betreft uw bewegingen.

En dan wilt u ook nog betrouwbaarheid van uw muis - u wilt niet dat hij defect raakt of doordraait.

Het gaat dus om snelheid, precisie en betrouwbaarheid als het om een muis gaat, en hetzelfde kan worden gezegd van toetsenborden of zelfs headsets. Maar met randapparatuur kom je natuurlijk niet ver. Als ik Usain Bolt hardloopschoenen had. Ik zou hem waarschijnlijk nog steeds niet kunnen ontlopen.

PL: Is gamen op een PC dan anders dan op een console? Je hebt niet veel accessoires nodig om op een console te spelen.

CM: Ik zou niet zeggen dat het super anders is. Zelfs een controller kan al een enorm verschil maken.

Mijn specifieke expertise ligt niet aan de console kant, maar uiteindelijk is het een gelijkaardige mindset. Je wilt dat je analoge stick ultraprecies is, je wilt dat hij de juiste gevoeligheid heeft, je wilt hem misschien configureerbaar en aanpasbaar maken, zowel wat betreft gevoeligheid als totale spanning. De knoppen moeten snel zijn en geoptimaliseerd voor tactiliteit.

PL: Wat maken latency en refresh rates nu echt uit voor een gamer?

CM: Nogal wat, vooral op het hogere niveau.

Er is een interessante Nvidia video die het gemaakt heeft rond Reflex. Het toonde dit veel voorkomende scenario in een FPS waar je in principe aan het wachten bent, je kampeert om de hoek en iemand springt eruit. Op de een of andere manier, ondanks dat je het dradenkruis al in de juiste positie hebt, word je toch als eerste neergeschoten. Dat heeft veel te maken met wachttijden en verversingsfrequenties.

Als je meer in casual games of singleplayer games zit, spelen die dingen waarschijnlijk minder een rol. Maar als je competitief speelt, met name FPS-games, kan het een enorm verschil maken. Vooral wanneer je kijkt naar even vaardige spelers.

PL: Dat brengt ons mooi op draadloze technologieën. Het wordt steeds wenselijker om de snoeren door te snijden, maar als je de beste speler wilt zijn, moet je dan nog steeds kabels gebruiken?

CM: Het grootste voordeel van draadloos spelen is de bewegingsvrijheid. Bij toetsenborden is dat niet zo veel, zeker niet in een competitieve omgeving, omdat je je toetsenbord niet beweegt.

Bij muizen zien we echter wel een aanzienlijke toename van draadloze muizen, zelfs in de competitieve markt. Dat komt omdat de latentie die door draadloze technologieën wordt gecreëerd aanzienlijk is gedaald, tot het punt dat Razers hyperspeed draadloze muizen veel bekabelde muizen verslaan in termen van latentie op dit punt in de tijd. Hij doet niet onder voor sommige van de snelste muizen met kabel die er zijn.

PL: Een andere grote trend in PC gaming is RGB verlichting, is dit puur om esthetische redenen?

CM: Er zit een doel achter, maar niet in de competitieve wereld, zou ik zeggen. Het is vooral een meeslepende functie.

RGB-verlichting komt minder vaak voor in onze concurrerende producten. Het voegt gewicht toe aan een muis - niet veel, maar wel gewicht. En de batterij raakt leeg, ook weer niet een ton, maar het is een ongelooflijk gewaardeerde functie voor meer casual gamers.

Het Chroma RGB-ecosysteem kan worden geïntegreerd met tonnen games. Het maakt verbinding met andere apparaten. Of het nu je Philips Hue is of een andere slimme lamp of slimme gloeilamp, het kan een algehele meeslepende game-ervaring creëren met omgevingsverlichting.

PL: Hoe belangrijk is de snelle opkomst van eSports voor Razer geweest?

CM: Het is echt alles voor ons.

Razor is opgericht op het principe van competitief gamen. Het zit in ons bloed, het zit in ons DNA. Vroeger was Razor waarschijnlijk het eerste bedrijf dat ooit begon met het sponsoren van competitieve gametoernooien.

Het hele idee van Razer is gebouwd op het principe "voor gamers, door gamers en het geven van het oneerlijke voordeel". Dat is uiteindelijk met competitief gamen in gedachten. Onze kernproductlijn is daaromheen gecentreerd.

PL: Tot slot, alsje er nog maar net mee begint, waar moet je dan op letten bij een muis of toetsenbord?

CM: Voor muizen is de vorm alles.

Loop uw plaatselijke winkel binnen en houd elke muis vast die u te pakken kunt krijgen. Zoek iets dat comfortabel zit. En ga daarvoor zitten. Probeer niet uit te vinden of de vorm comfortabel is als u rechtop staat.

Als u zich niet prettig voelt bij een muis, zal zelfs de nieuwste en beste technologie u geen dienst bewijzen. U moet zich gedurende langere tijd comfortabel voelen, dus u kunt de muis alleen zittend testen en de muis bewegen.

Als u eenmaal een vorm hebt waarmee u over het algemeen vertrouwd bent, ga dan op onderzoek uit naar wat er bij die vorm hoort en wat binnen uw budget valt.

Hetzelfde geldt voor trefwoorden. Het toetsenbordgevoel is ongelooflijk belangrijk.

Er zijn verschillende opties, van membraan en mecha-membraan tot mechanisch en optisch voor die kwestie. Er zijn lineaire tactiele of klikkende opties, verschillende activeringskrachten, verschillende activeringsafstanden. Niets van dit alles kunt u online lezen en zeggen: "Ja, dit is het voor mij." Ga naar een winkel, speel wat met een paar toetsenborden en kijk welk toetsenbord voor jou natuurlijk aanvoelt.

Ik kan natuurlijk een aantal van onze producten aanprijzen. Maar ik zeg nogmaals, vorm en toetsenbordgevoel zijn de eerste dingen om voor te gaan. Kijk vervolgens welke merken betrouwbaar zijn, een goede reputatie hebben en u blij of tevreden kunnen maken met uw aankoopbeslissing.

Geschreven door Rik Henderson.