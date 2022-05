Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Razer heeft een nieuwe draadloze controller met Star Wars-logo aangekondigd. De toonaangevende maker van gaming-randapparatuur en -accessoires gebruikte de perfecte dag - de vierde mei, ook wel bekend als Star Wars Day - om de controller te introduceren als onderdeel van een "Razer Stormtrooper Wireless Controller and Quick Charging Stand"-bundel.

De nieuwe bundel voegt zich bij Razer's andere Star Wars-branded controllers, waaronder de Mandalorian en Boba Fett edities. Het werkt met de Xbox Series X, de Xbox Series S en alle Xbox One-modellen. Hij werkt ook voor pc en Mac met een draadloze adapter (afzonderlijk verkrijgbaar). De controller heeft getextureerde handgrepen en speciale Impulse Analog Triggers die trillen en drukgevoelig zijn. De controller kan ook snel worden opgeladen via de meegeleverde standaard.

Als iets van dit alles u interesseert, de Razer Stormtrooper draadloze controller en snel opladen stand komen samen gebundeld, beschikbaar om te kopen op Razer.com nu voor $ 199,99 in de VS. Het is onduidelijk of deze draadloze controllerbundel ook buiten de VS verkrijgbaar zal zijn, laat staan of het om een beperkte oplage gaat.

Maar het geheel wordt ondersteund door een jaar garantie, aldus Razer.

Update: In de VS is de Stormtrooper draadloze controller bundel nu niet meer op voorraad. Je kunt Razer op haar website vragen om je te laten weten wanneer hij weer beschikbaar is.

Geschreven door Maggie Tillman.