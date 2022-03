Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Razer heeft nog een klein, ultracompact toetsenbord onthuld dat deel uitmaakt van de Huntsman-reeks. Het heet de Huntsman Mini Analog.

De Razer Huntsman Mini is wat bekend staat als een " 60 procent toetsenbord " - maar het is in wezen een afgeslankte versie van het Huntsman-toetsenbord . De eerste Mini, die in 2020 debuteerde, is voorzien van Razer's responsieve optische keyswitches, PBT double-shot keycaps en een verwijderbare USB-C-kabel waarmee gamers hun eigen aangepaste kabels kunnen gebruiken als ze dat willen.

Het nieuwste model dat vandaag is aangekondigd, behoudt het ultracompacte ontwerp van 60 procent van de Mini, maar maakt gebruik van "analoge optische" schakelaars - waarmee meerdere opdrachten met één enkele toetsaanslag kunnen worden uitgevoerd.

Door te kunnen detecteren hoe ver een toets wordt ingedrukt, zegt Razer, kunnen de schakelaars verschillende commando's activeren op basis van de bedieningshoogte. "Je kunt efficiënter spelen, vooral als het gaat om het uitvoeren van geavanceerde combo's en het wisselen van vaardigheden", zegt Razer op zijn website. Het belangrijkste verschil tussen dit toetsenbord en de oude Huntsman Mini is dus dat het nieuwe model aandrijvingsverfijningen kan bieden - inclusief instelbare of getrapte aandrijving, plus analoge invoer voor fijnere bewegingscontrole.

Razer beweert dat zijn nieuwe schakelaars in staat zijn tot "soepele 360-graden bewegingsinvoer, net als analoge joysticks en thumbsticks".

Het RGB-verlichte toetsenbord heeft een aluminium behuizing en biedt nog steeds double-shot PBT-toetsen en een volledig afneembare USB-C-kabel. Als dit je interesseert, is het nu beschikbaar voor $ 150 in de VS.

Geschreven door Maggie Tillman.