(Pocket-lint) - Iedereen weet dat Razer eersteklas gaming-uitrusting maakt , maar de styling neigt naar de meer agressieve kant van dingen met producten die dingen als DeathAdder en Blackwidow heten .

Als je de voorkeur geeft aan iets schattigers, maar nog steeds in staat tot serieuze fragging, dan heeft Razer het antwoord: de nieuwe Hello Kitty and Friends-collectie .

Met iconische Sanrio-personages zoals Badtz-maru, My Melody, Kuromi en natuurlijk Hello Kitty zelf, heeft hardcore gamen er nog nooit zo schattig uitgezien.

De collectie omvat een combinatie van een gamingmuis en een muismat die is gebouwd op de populaire DeathAdder Essential en Goliathus Medium-pad.

De Kraken Bluetooth- koptelefoon krijgt een speciale editie, compleet met kattenoren, een strik en een verlicht Hello Kitty-embleem. Natuurlijk krijg je nog steeds de Chroma RGB-verlichting, Bluetooth 5.0-connectiviteit en een batterijduur tot 50 uur (als je de verlichting uitschakelt).

De Iskur X racestoel krijgt een complete make-over met de hele Sanrio bende opgehemeld op de achterzijde. Zelfs de optionele lendensteun van traagschuim krijgt een Hello Kitty-editie met een zachtroze fluwelen bekleding en een geborduurd ontwerp.

Razer heeft ook tal van Hello Kitty-ontwerpen beschikbaar om aan te passen als onderdeel van zijn aangepaste muismatontwerper . Hiermee kun je je eigen tekst toevoegen voor een unieke muismat, best netjes.

De Razer Hello Kitty and Friends-collectie is vanaf vandaag verkrijgbaar op de website van Razer.

Geschreven door Luke Baker.