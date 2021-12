Razer lanceert een coole gadget om je telefoon koel te houden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op de website van Razer en op Amazon is een nieuwe smartphone-koelventilator verschenen die is ontworpen voor maximale mobiele gaming-prestaties, de Razer Phone Cooler Chroma.

Het apparaat is verkrijgbaar in twee versies, een iPhone-compatibele MagSafe- optie of, een weliswaar minder strak, universeel klemontwerp voor Android- gebruikers.

Zoals gebruikelijk is bij gamingproducten, heeft het nieuwe Razer-apparaat adresseerbare RGB-verlichting in de vorm van 12 LEDs rond de ventilator.

Het kan worden gekoppeld via Bluetooth Low Energy (BLE) voor het regelen van de ventilatoreigenschappen, vermoedelijk door een Razer-app.

De ventilator met 7 bladen draait tot 6400 tpm en Razer biedt een stil 30dB geluidsprofiel om afleiding tot een minimum te beperken.

De Razer Phone Cooler Chroma lijkt een geweldige optie om de temperatuur laag en de framerates hoog te houden bij het gamen op mobiel, er is echter een vrij hoge vraagprijs. Het is beschikbaar voor $ 59,99 / £ 59,99.

Een klein voorbehoud is dat het apparaat externe voeding nodig heeft om te werken, via de USB-C-ingang. Dit betekent dat als je thuis speelt, je in de buurt van een oplader moet zijn en onderweg een powerbank of auto-oplader nodig hebt.

Maar als je een competitieve mobiele gamer bent, lijkt dit een van de meest aantrekkelijke opties die tegenwoordig beschikbaar zijn.

