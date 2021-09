Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Razer heeft verschillende gaming-accessoires aangekondigd voor console-bezitters.

Toonaangevend in het nieuwe assortiment is de Razer Kaira X bedrade headset.

Beschikbaar voor zowel Xbox- als PlayStation-consoles, met de laatste in PS5 DualSense- kleuren, en heeft een TriForce-driver van 50 mm in elk oor. Er is ook een op de boom gemonteerde Razer HyperClear Cardoid-microfoon die belooft gebruikersspraak op te pikken in plaats van omgevingsgeluiden.

Flowknit traagschuimkussens en hoofdbandvulling worden gebruikt voor comfort, zelfs tijdens lange speelsessies. Het heeft ook bedieningselementen op de headset en maakt verbinding met een draadloze controller via de 3,5 mm-audiopoort. Dat zorgt ook voor platformonafhankelijke compatibiliteit, zodat u het net zo gemakkelijk kunt gebruiken met een pc of mobiel apparaat (zolang het bedrade audioconnectiviteit biedt).

De Kaira X voor Xbox is verkrijgbaar in zwart of wit, passend bij de Xbox Series X of S. Er zijn ook alternatieven die passen bij de talrijke kleurthemas van de Xbox Wireless Controller: Shock Blue, Pulse Red en Electric Volt.

De PlayStation-versie komt overeen met de DualSense-controller, zoals hierboven vermeld.

Beide zijn nu verkrijgbaar voor £ 59,99 / $ 59,99 / € 69,99. De alternatieve kleuren voor Xbox zullen op dezelfde manier geprijsd zijn, maar komen later. Pre-orders worden geaccepteerd vanaf 14 oktober 2021.

Andere accessoires die worden aangekondigd, zijn de Razer Universal Quick Charging Stand voor Xbox, die wordt geleverd in de kleuren Carbon Black, Robot White, Pulse Red, Shock Blue en Electric Volt, passend bij de Xbox draadloze controllers.

Het kost £ 39,99 / $ 39,99 / € 59,99 en is nu beschikbaar.

Een Aqua Shift-versie is beschikbaar voor pre-order.

