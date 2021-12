Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat al een tijdje dat Qualcomm plannen heeft voor een nieuw mobiel gamingplatform, dat naar verwachting zal worden getoond tijdens dag 2 van de Snapdragon Tech Summit in Hawaï.

Er is gesproken over een conceptapparaat dat een beetje lijkt op een Nintendo Switch of Steam Deck, die ontwikkelaars kunnen gebruiken bij het maken van games.

Welnu, nu is een apparaat dat naar verluidt door Razer is gemaakt om te pronken met het platform gelekt voorafgaand aan de officiële onthulling, en we moeten zeggen dat het er goed uitziet.

Volgens VideoCardz zal de nieuwe SoC G3x heten en zal de concept-handheld een 120Hz HDR OLED-scherm hebben. Er zit een batterij van 6000 mAh in de dev-kit, met USB-C-connectiviteit voor opladen en gebruik als display-poort.

Het zal ook Snapdragon Sound dragen en een 1080p-webcam bevatten, vermoedelijk voor livestreaming tijdens het spelen.

Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.2 ronden de gelekte specificaties af.

Het idee achter de console is dat, in plaats van alleen Android-games uit te voeren, deze is ontworpen om te worden gekoppeld aan cloud-gamingservices, zoals Xbox Cloud Gaming en Google Stadia.

Het is natuurlijk nog geen volwaardig product en het is aan fabrikanten om te beslissen of ze hun eigen versies maken.

We zullen je meer van de Snapdragon Tech Summit brengen als het gebeurt.