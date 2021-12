Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

HAWAII, USA (Pocket-lint) - Het zijn niet alleen vlaggenschip mobiele apparaten waar Qualcomm het voortouw wil nemen – zie daarvoor de aankondiging van Snapdragon 8 Gen 1 – aangezien het bedrijf zojuist zijn G3x Gen 1-platform heeft onthuld. Groter dan dat, heeft het dit echter laten zien in een draagbaar apparaat met geïntegreerd scherm en bedieningselementen, dat is, nou ja, een deal die groot genoeg is om te wedijveren met de nooit eerder vertoonde Nintendo Switch Pro.

Het prototype-apparaat, dat de Snapdragon G3x Handheld Developer Kit wordt genoemd, wordt geproduceerd door Razer. En voordat je het afdoet als weer een andere Android-gaming-handheld die gedoemd is te mislukken, is er een belangrijk punt om te overwegen: het kan Xbox Game Pass en zelfs de Steam-bibliotheek van je pc draaien, wat betekent dat het aanbod niet alleen mobiele titels is, maar geavanceerder games ontworpen voor gameplay met een controller.

Het Razer-prototype herbergt een Full HD+ 6,65-inch OLED-paneel dat dankzij de Adreno GPU van Qualcomm 120 frames per seconde kan draaien, wat het soort onmisbare specificaties levert waar next-gen gamers naar op zoek zijn. Dat is vergelijkbaar met het 7-inch paneel van de Nintendo Switch OLED , maar verdubbelt de verversingssnelheid en met 10-bits HDR-kleurgoedheid.

Qualcomm

Sluit de Qualcomm-handheld echter aan op een compatibele tv en uitvoer op 4K is mogelijk - hoewel, voor zover we kunnen nagaan, met een lagere verversingssnelheid van 60 Hz.

De handheld heeft ook een batterijcapaciteit van 6000 mAh, een 1080p-webcam (plus beeld-in-beeld), Wi-Fi 6E voor snelle bekabelde netwerkconnectiviteit en dezelfde toonaangevende 5G mmWave- en Sub-6GHz-snelheden als aangeboden in Qualcomms Snapdragon 8 Gen1 .

Het is dat connectiviteitsaspect dat dit handheld-apparaat nog aantrekkelijker maakt, omdat je dankzij de mogelijkheid om verbinding te maken met de cloud - als het signaal dit natuurlijk toelaat - je onderweg kunt gamen. Duik in die Xbox Game Pass-titels wanneer en hoe je maar wilt.

Dus hoewel het apparaat van Qualcomm en Razer eruitziet als een handheld om gamers enthousiast te maken, is er een duidelijk voorbehoud: het is geen echt product dat nog in de uitverkoop gaat. Maar als de juiste partners aan boord springen, wie weet, kan dit een opwindende ontwikkeling zijn in handheld-gaming - het soort dat ons Google Stadia en dergelijke laat vergeten. Voor nu vertegenwoordigt het een echt interessante showcase van Qualcomms Elite Gaming-technologieën waar andere ontwikkelaars ook aan zouden kunnen springen.