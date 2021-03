Qualcomm plant een handheld gaming-apparaat, zoals de Nintendo Switch

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm, het bedrijf dat een groot aantal smartphones in de wereld aandrijft, is van plan een op Android gebaseerd gamingapparaat zoals de Nintendo Switch te lanceren, zo is onthuld.

Bronnen die met Android Police praten en bekend zijn met de plannen van Qualcomm, hebben veel informatie verstrekt, waaronder beelden die niet kunnen worden gedeeld, waardoor er meer vragen worden opgeworpen die wel beantwoord worden.

Het apparaat zou een 6,65-inch display hebben en afneembare controllers hebben, net als de Joy Cons van de Switch. Men denkt dat het dikker is dan een typische smartphone, waardoor er ruimte is voor een 6000 mAh-batterij, evenals ventilatie om het meeste uit de Snapdragon-hardware binnenin te halen.

Het is niet bekend op welk Qualcomm-platform dit zal zitten, of dat het een aangepaste chip zal zijn, maar met het stijgende aantal op Snapdragon gebaseerde Android-gamingtelefoons, zijn we niet verbaasd dat Qualcomm dit als een potentieel groeigebied ziet.

U kunt alle normale dingen verwachten die u op een Qualcomm-platform zou krijgen - wifi, Bluetooth en al de rest - terwijl men denkt dat 5G-connectiviteit waarschijnlijk zal worden opgenomen om een constante verbinding te bieden.

Dat maakt gamen onderweg mogelijk op een speciaal apparaat, maar het is niet te verwachten dat het bellen ondersteunt, dus het zal geen telefoon zijn.

De 5G-verbinding speelt natuurlijk in op de sterke punten van Qualcomm, maar kan ook dienen ter ondersteuning van functionaliteit zoals gamestreamingdiensten. Dit kan een platform zijn voor Google Stadia of andere services, met die verbinding een bereik buiten je wifi-thuisnetwerk.

Er zal connectiviteit zijn met externe beeldschermen, maar het is niet bekend of dit gebruikmaakt van USB of HDMI, terwijl een SD-kaartsleuf opslaguitbreiding biedt - iets dat van cruciaal belang kan zijn als dit apparaat naar verwachting meer dan een jaar meegaat.

Het apparaat zal naar verwachting Android 12 draaien met een aangepaste gebruikersinterface. Er wordt gezegd dat Qualcomm hoopt de Epic Games Launcher op te nemen, hopelijk een weg naar Epic-titels zoals Fortnite.

Het is waarschijnlijk dat een dergelijke gameconsole zich zou moeten concentreren op het promoten van AAA- gametitels, waaronder PUBG Mobile en Call of Duty Mobile. De uitdaging waarmee Qualcomm mogelijk te maken zou krijgen, is om die ervaring te onderscheiden van vlaggenschip-smartphones.

Games zoals PUBG Mobile verbieden het gebruik van controllers omdat of het oneerlijke voordeel dat het spelers geeft, terwijl Call of Duty Mobile externe controllers ondersteunt, maar die spelers afzet tegen elkaar in plaats van tegen de touch-spelers.

Wat Qualcomm nodig heeft, is in de eerste plaats een goede reden om een dergelijk apparaat aan te schaffen. Er is tegenwoordig geen vraag naar een apart media-apparaat en als de spelselectie gebaseerd is op de mobiele games van Google Play, dan is een groter apparaat niet per se een voordeel als het minder gemakkelijk vast te houden is, omdat dat de aanraakinteractie moeilijker maakt.

Dat zou het in de richting van de casual gamer kunnen duwen - in welk geval zouden ze de vraagprijs van $ 300 betalen die is voorspeld voor het gamingapparaat van Qualcomm?

Er moet een geheime saus zijn om de eetlust van potentiële klanten op te wekken en we denken dat het zou moeten liggen in de streamingdiensten zoals Stadia, GeForce Now of xCloud, die die mobiele ervaring geven, met betere controllers - en je smartphone laten blijven. een telefoon.

De lanceringsdatum voor het gamingapparaat van Qualcomm is naar verluidt Q1 2022, wat suggereert dat we het misschien zullen zien op Snapdragon Summit 2021 (meestal in december), of een commerciële lancering op CES in januari of MWC in februari.

Dat is als het überhaupt op de markt komt: Qualcomm maakt altijd referentieapparaten voor de gebieden waarin het werkt - bijvoorbeeld VR - en dit zou zomaar een ander referentieproject kunnen worden dat nooit op de markt komt.

Geschreven door Chris Hall.