Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het uitbreiden van je opslagruimte op een Xbox Series X of S is een beetje beperkter dan op de PS5, met slechts één keuze op de markt - Seagate's Storage Expansion Cards.

Gelukkig heeft Prime Day een gezonde besparing op de 1TB-versie van deze normaal dure SSD-kaart met zich meegebracht, althans in het Verenigd Koninkrijk.

Die normale prijs is zo hoog dat het een beetje onaangenaam is voor mensen die de kaart willen kopen, maar door de prijs met bijna €100 te verlagen, wordt hij veel redelijker. Dit maakt er een no-brainer van als je je ooit hebt geërgerd aan het moeten verwijderen van je games om ruimte te maken voor nieuwe opties.

Vooral op de kleinere Series S is ruimte schaars. Grote titels als Call of Duty: Warzone maken het echt moeilijk om meer dan vier of vijf games op één console te bewaren, tenzij het kleinere indietitels zijn met minder opslagruimte nodig.

Waarom de Corsair One i300 wel eens de perfecte compacte gaming PC zou kunnen zijn Door Pocket-lint International Promotion · 10 mei 2022 Deze PC bewijst dat je geen enorme rig nodig hebt om geweldige prestaties te leveren tijdens het gamen, en daar zijn we blij om.

In tegenstelling tot bij de PS5 is het installeren van de Seagate Storage Expansion Card letterlijk een kwestie van één stap, met een plug-and-play-sleuf aan de achterkant van de console die klaar is om de uitgebreide opslagruimte te ontvangen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.