(Pocket-lint) - Het uitbreiden van de interne opslagruimte van je PlayStation 5 is een populair plan sinds de console is gelanceerd, zodat je meer games in één keer kunt installeren, maar het is meestal duur geweest om dit te doen.

Prime Day heeft echter een geweldige deal opgeleverd voor de SN850 SSD van WD_Black, wat betekent dat je een hele terabyte extra opslagruimte kunt toevoegen voor minder dan €100.

Daarom zijn wij meer fan van Sony's aanpak van uitbreidbare opslagruimte dan van die van Xbox - de concurrentie op de markt betekent dat er deals als deze opduiken, waarbij enorme bedragen van de prijs van de uitbreiding worden afgehaald.

Als je alleen op zoek bent naar 500GB of je wilt een enorme 2TB schijf, dan hebben deze versies van de SN850 ook kortingen, maar die zijn veel minder significant in termen van besparingspercentages.

Als je een gids wilt over hoe je de SSD moet installeren als je hem eenmaal hebt, heb je geluk, want je kunt onze begeleiding hieronder bekijken.

De SN850 wordt geleverd met een voorgemonteerd koellichaam dat perfect past in het plekje dat Sony heeft opengelaten onder de klepjes van de PS5, dus het installeren is een makkie.

Als hij eenmaal op de console is aangesloten, kun je kiezen waar je games installeert en titels heel snel en gemakkelijk verplaatsen, waardoor het veel gemakkelijker wordt om games te bewaren die veel ruimte op de harde schijf innemen, zoals Call of Duty: Warzone.

Geschreven door Max Freeman-Mills.