Onze favoriete PS5-headset heeft een grote Prime Day-korting

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We hebben tientallen en tientallen gaming headsets getest, dus als er een goede deal komt voor de headset die we dagelijks gebruiken, gaan we er over schreeuwen.

Steelseries' Arctis 7P+ is de beste headset voor de meeste mensen die een PS5 hebben, naar onze mening, en je kunt hem nu op Amazon UK kopen met 31 procent korting dankzij Prime Day.

Wat betreft de reden waarom we denken dat de Arctis 7P+ zo geweldig is, de eerste factor is hoe comfortabel hij is om te dragen, met Steelseries' handelsmerk skibril hoofdband die het gewicht van je hoofd houdt, en oorkussens die zacht en licht zijn.

Het geluid is natuurlijk van absolute topklasse, waardoor het gemakkelijk is om belangrijke details eruit te pikken en zowel de rustige als de luidere momenten waarop je speelt te waarderen.

Waarom de Corsair One i300 wel eens de perfecte compacte gaming PC zou kunnen zijn Door Pocket-lint International Promotion · 10 mei 2022 Deze PC bewijst dat je geen enorme rig nodig hebt om geweldige prestaties te leveren tijdens het gamen, en daar zijn we blij om.

We zijn zelfs te spreken over het uiterlijk van de headset, dat natuurlijk perfect past bij de look & feel van de PS5, met een volledig wit en zwart contrast.

De intrekbare microfoon is geweldig, en dat je hem kunt opbergen zonder je zorgen te hoeven maken dat je een afneembare arm verliest, is een zegen naarmate je hem meer gebruikt.

Tot slot kun je hem ook aansluiten op een pc, Switch of de meeste apparaten met een USB-C-poort voor cross-platform compatibiliteit, waarmee de lijst met functies behoorlijk compleet is.

Geschreven door Max Freeman-Mills.