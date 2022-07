Bekijk deze Switch OLED bundel deals voor Prime Day

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nintendo is een bedrijf dat niet vaak fikse kortingen geeft op zijn games en consoles, dus als de kans zich voordoet, vinden wij dat je er meteen op in moet springen.

Dat is nu het geval - het bedrijf heeft een aantal deals voor Amazon Prime Day op de markt gebracht die je moeilijk kunt negeren, zodat je een Switch OLED met een game gebundeld kunt kopen voor ronduit fantastische prijzen.

De beste deal is waarschijnlijk deze deal met Just Dance 2022 voor slechts £ 294,99, wat £ 15 minder is dan de console normaal opbrengt op zijn eigen.

Als je een wat serieuzere game voor je Switch OLED wilt, heb je geluk - het uitstekende Metroid Dread, dat pas vorig jaar uitkwam, maakt deel uit van de onderstaande bundeldeal en je kunt het op de kop tikken voor bijna precies de reguliere kosten van een Switch OLED op zichzelf.

Nintendo Switch (OLED-model) + Metroid Dread - bespaar €50,94 Metroid Dread is absoluut fantastisch en ziet er geweldig uit op het nieuwe OLED-scherm, en je kunt het samen met de console krijgen voor slechts £308,95. Aanbieding bekijken

Ten slotte is het meest recente Lego Star Wars-spel een echte verschroeiende game, waarin je de hele Skywalker Saga kunt spelen met een overvloed aan content om doorheen te komen. Dit is perfect als je een gezin hebt om mee te spelen, en heeft zoveel karakter te bieden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.