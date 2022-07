Haal wat afgeprijsde Nintendo Switch-spellen op voor Prime Day

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon Prime Day begint echt op te warmen, en dat betekent dat je op dit moment een flink aantal verleidelijke deals kunt vinden op games voor verschillende consoles, waaronder de Nintendo Switch.

Nintendo games houden notoir hun nominale waarde, en sommige titels zijn bijna nooit afgeprijsd, dus het is iets om op te springen als je ooit een van deze hebt willen uitproberen.

In de VS zijn er al een paar flinke kortingen op games waarvan de afgelopen jaren miljoenen exemplaren zijn verkocht, en wij hebben een paar hoogtepunten uitgezocht.

De eerste is Super Mario Odyssey, een game die ons absoluut in vervoering bracht toen hij uitkwam en waar we jaren later nog steeds induiken.

Super Mario Odyssey - bespaar 38% Odyssey, een Mario-spel dat zo soepel en bevredigend is dat je het jaren zou kunnen blijven spelen, is afgeprijsd tot 41,99 dollar voor een digitaal exemplaar. Aanbieding bekijken

Pokémon Shining Pearl is een goed voorbeeld van hoe je een remake van een spel goed aanpakt: het uiterlijk en het gevoel van het origineel worden bijgewerkt, met een nieuwe tekenstijl en enkele welkome moderne functies, maar het kind wordt niet met het badwater weggegooid.

Dat betekent dat het nog steeds een old-school game is die een beetje meer retro speelt dan de meeste Pokémon-spellen van de afgelopen jaren.

Tot slot, als je op zoek bent naar wat partygameplezier en het wilt opnemen tegen je vrienden op de bank naast je, is er niets beters dan Mario Kart, de ultieme racer.

Of je nu verliest van een blauwe granaat in de laatste seconde of op de laatste plaats rondzwalpt in de hoop dat je een Bullet Bill powerup krijgt, het is eindeloos plezier.

Mario Kart 8 Deluxe - 18% korting Je kunt een Switch hebben en Mario Kart 8 niet oppikken, dus doe jezelf een plezier en pak hem voor 49,46 dollar. Aanbieding bekijken

