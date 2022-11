Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Pokémon Scarlet en Violet zijn nog niet zo lang uit, maar ze breken records in termen van verkoop voor Nintendo en The Pokémon Company.

Om meer te weten te komen over de spellen en enkele trailers te bekijken, kun je hier ons artikel over ze lezen.

Als jij een van de miljoenen bent die naar het nieuwe land Paldea zijn gegaan om hun Pokédex te verkennen en aan te vullen, of als je van plan bent dat binnenkort te doen, ben je misschien op zoek naar wat hints om je te helpen een betere tijd te hebben. Hier zijn enkele tips en trucs om te onthouden terwijl je speelt.

Verwaarloos geen verhaalpad!

Pokémon Violet en Scarlet droppen je in Paldea met de intrigerende optie om na een kort inleidend gedeelte drie verschillende verhaallijnen tegelijk te volgen.

Je kunt naar elke gym gaan om het recht te verdienen Pokémon Champion te worden, aangemoedigd door je vriend Nemona, of de bases van Team Star vol vervelende spijbelaars verslaan, geholpen door de mysterieuze Cassiopeia. Tot slot zijn er Titan Pokémon om te onderzoeken met een andere student, Arven.

Ons advies zou zijn om ze alle drie in samenhang met elkaar te doen - ga niet door tot het einde van één onderdeel zonder de andere. Dit biedt de beste ervaring in alle drie, met gevechten die zinvol zijn qua niveau, en zal je ook goed door het land leiden.

Ga op Tera Raids

Als je de grote open gebieden in Pokémon Scarlet en Violet verkent, zie je al snel grote clusters kristallen met een gloeiend spoteffect waardoor ze nog beter opvallen.

Dit zijn Tera Raids - ze brengen je in een gezamenlijk gevecht tegen een terastallische Pokémon die moeilijk te verslaan is. Als je hem weet te verslaan, krijg je de kans om een vaak zeldzaam monster te vangen.

Deze zijn erg leuk en je hebt er geen online vrienden voor nodig. Kies ervoor om alleen te gaan en drie AI-metgezellen komen erbij. Zoek deze op als je je Pokédex verder wilt aanvullen, want sommige Pokémon zijn schijnbaar alleen via hen te vinden.

Grondig verkennen

De open gebieden in Paldea zijn echt heel groot - vooral als je het land wat ruimer begint te verkennen.

Daarom is het altijd de moeite waard om op je omgeving te letten en elk gebied goed te verkennen.

Er zijn tal van items om op te pikken, Tera Raids om van te genieten, en trainers om mee te vechten, die je allemaal helpen je groep in level te brengen, en misschien vind je wel nieuwe gebieden of grotten om te verkennen.

Let op Tera Types

In Pokémon Scarlet en Violet is er een nieuw mechanisme genaamd terastallizing, waarmee je Pokémon verandert in een kristalachtige versie van zichzelf.

Het werkt maar één keer per rustperiode in een Pokémon Centre, en kan het tij van een gevecht keren als je het goed timet. Het kan ook het type van je Pokémon veranderen - maar het nieuwe type is geen mysterie.

Als je de gegevens in je party bekijkt, zie je welk type of welke types je Pokémon nu is en welk type hij zal zijn als hij is geterastalliseerd.

Probeer co-op

Pokémon Violet en Scarlet hebben meer ingebouwde co-op dan de meeste voorgaande Pokémon-games. Je kunt samen door de overwereld rennen, Tera Raids voltooien en nog veel meer.

Het is ideaal als je een ouder bent wiens kind het spel speelt, maar ook erg leuk voor groepen vrienden die het spel samen beleven. Probeer het eens door naar de gele cirkel bij een willekeurig Pokémon Centre te gaan en de stappen te volgen zoals aangegeven.

Let op de niveaus

Terwijl je Paldea verkent, kan het gebeuren dat je een beetje voorloopt op waar je "bedoeld" bent - volgens de verwachtingen van de ontwerpers.

De makkelijkste manier om te zien of dit is gebeurd, is door te kijken waar de wilde Pokémon om je heen zich bevinden in termen van hun levels - als ze aanzienlijk krachtiger zijn dan jouw groep, kun je elders een betere tijd hebben.

Vind Titan Pokémon om meer bewegingsmogelijkheden te krijgen

Als je in Violet en Scarlet met Alven Titan Pokémon vindt als onderdeel van een verhaalonderdeel, speel je nieuwe manieren vrij om je door de wereld te bewegen, van rennen tot klimmen - dit zijn echt nuttige technieken.

Om ervoor te zorgen dat je elke locatie volledig kunt bereiken, is het dus de moeite waard om prioriteit te geven aan deze Titans als je er een in de buurt ziet op je kaart.

Geschreven door Max Freeman-Mills.