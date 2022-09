Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nintendo heeft een nieuw limited edition-model van de Switch OLED aangekondigd dat het gaat uitbrengen om Pokémon Scarlet en Violet te vieren.

De speciaal ontworpen console komt uit op 4 november 2022 en is voorzien van unieke Joy-Cons, één gethematiseerd rond elk spel.

Elke Joy-Con heeft een wapen van de academie van dat spel, die spelers tijdens het verhaal van het spel zullen bezoeken, terwijl het dock Legendarische Pokémon Koraidon en Miraidon bevat.

De Switch zelf is voorzien van een aantal leuke ontwerpen die zijn gebaseerd op stickers van de startmonsters van het spel, evenals enkele funky andere motieven en afbeeldingen.

De Switch OLED Pokémon Scarlet and Violet Edition komt een paar weken voor de games zelf uit, die op 18 november 2022 uitkomen, en wordt dus niet geleverd met een exemplaar, of iets dergelijks.

Net als de vorige modellen zal het waarschijnlijk een gewild verzamelobject worden, dus als je de kans ziet om een pre-order te plaatsen, raden we je aan om die kans te grijpen!

Ondertussen heeft Nintendo ook een nieuwe trailer voor de games zelf vrijgegeven, die je hieronder kunt bekijken.

Het geeft een geweldig overzicht van de wereld die je zult verkennen en hoe je je een weg door de wereld kunt verwachten, dus het is een must-watch voor fans van de serie.

