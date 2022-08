Nieuwe Pokémon Scarlet en Violet trailers laten Paldea zien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tijdens het laatste Pokémon Presents-evenement is een grote hoeveelheid nieuwe informatie over Pokémon Scarlet en Violet onthuld. Zo is bevestigd dat de games zich voor het eerst in een echte open wereld zullen afspelen: Paldea.

De trailer laat zien hoe spelers zich door de open wereld kunnen verplaatsen op motorachtige Pokémon, de coversterren van elk spel - Koraidon en Miraidon.

Met een walkthrough na de trailer, is er een heleboel nieuwe informatie over de games. Zo weten we nu dat er drie grote verhaallijnen zijn die je kunt volgen. Eén daarvan is de traditionele reis door acht gyms om Pokémon Champion te worden.

Voor het eerst kun je deze gyms in willekeurige volgorde voltooien, wat leuk is. In een ander verhaal ga je op schattenjacht door de regio, op initiatief van de Academy, waar je aan het begin van het spel lid van wordt.

De derde is mysterieuzer, dus we zullen misschien moeten wachten om meer te weten te komen.

Ook onthuld is een nieuw systeem genaamd Terastalising, dat je Pokémon verandert in een kristalheldere versie van zichzelf die een totaal ander type kan zijn dan voorheen, volgens de statistieken die je ontdekt als je ze vangt. Dit lijkt de nieuwe belangrijkste gevechtsgimmick voor de games te worden.

Het ziet ernaar uit dat we een kleurrijke en gevarieerde open wereld kunnen verwachten, waarin je kunt rondvliegen, fietsen en zelfs klimmen naargelang je grillen, iets waar we al een beetje van mochten proeven in Pokémon Legends: Arceus.

De games moeten uitkomen op 18 november 2022, dus we hoeven nog maar een paar korte maanden te wachten.

