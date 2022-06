Pokémon Scarlet en Violet krijgen bevestigde releasedatum

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Pokémon Scarlet and Violet komt uit op 18 november 2022, zo heeft een nieuwe trailer bevestigd, waarin veel gameplay, nieuwe personages en de coverlegendaries van het spel worden getoond.

Je kunt de drie minuten durende trailer hieronder bekijken, om de nieuwe locaties en monsters te zien die erin worden getoond, en er zijn genoeg sappige details in opgenomen.

Zo krijgen we een blik op alle drie de starter-Pokémon in beweging, terwijl ook wordt bevestigd dat de games voor het eerst verschillende Pokémon-professors zullen bevatten - normaal gesproken zijn het alleen de roosters die een beetje anders zijn, in plaats van je leidende professor.

In Scarlet zal dat Professor Sada zijn, terwijl spelers in Violet Turo als gids zullen hebben. We maken ook kennis met je vriendin Nemona, die je, zoals gebruikelijk, gedurende het verhaal zal helpen en uitdagen.

De trailer eindigt ook met een voorvertoning van de twee nieuwe legendarische Pokémon die de covers van de games zullen sieren: Koraidon en Miraidon. Behalve hun namen weten we nog niet veel, maar op de website van het spel staat nu dat "deze twee Pokémon krachten zouden hebben die die van andere Pokémon ver overtreffen, maar details over Koraidon en Miraidon zijn nog gehuld in mysterie".

Scarlet and Violet zal ook co-op voor vier spelers naar de tablet brengen, waardoor je samen open gebieden kunt verkennen, en het zal interessant zijn om te zien welke limieten gelden voor hoe en wanneer dit open is voor spelers.

Hopelijk komen we in de komende zomer meer te weten over het spel, maar het mag gezegd worden dat het visueel een welkome stap vooruit lijkt ten opzichte van Sword and Shield, en zelfs van het recentere Legends Arceus.

