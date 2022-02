Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende mainline Pokémon-games komen eraan - The Pokémon Company gebruikte de Pokémon Day-vieringen van 2022 als het perfecte moment om Scarlet en Violet aan te kondigen, de volgende twee games in de serie, die uitkomen voor de Nintendo Switch.

We hebben de eerste trailer voor de games en een glimp van zowel terugkerende als geheel nieuwe Pokémon, dus er is genoeg informatie over de games die er zijn. Hier zijn alle belangrijke details die u moet weten.

Je kunt de eerste trailer voor Pokémon Scarlet en Violet hierboven zien, en gelukkig is het geen klein fragment om hun release te plagen, maar eerder een volledige drie minuten durende blik op de games in beweging, met heel veel gameplay-clips er doorheen.

De eerste trailer voor de tweelingspellen eindigt met de informatie dat ze eind 2022 zullen aankomen, wat naar we aannemen zou betekenen rond de feestdagen in de winter, dus er is nog een tijdje voordat ze uitkomen.

Dat gezegd hebbende, het is nog steeds goed nieuws dat ze dit jaar uitkomen, vooral omdat in 2022 de release van Pokémon Legends: Arceus al heel goed werd ontvangen. Het komt tenslotte niet zo vaak voor dat je meer dan één echte Pokémon-release in een kalenderjaar krijgt.

De twee games zijn beide aangekondigd voor Nintendo Switch en zullen volledig exclusief zijn voor dat platform, wat helemaal geen verrassing is, gezien de geschiedenis van de franchise op Nintendo's machines. Ze komen niet uit op andere consoles of op pc.

We beginnen waar spelers zullen beginnen: de starter-Pokémon voor de game is onthuld en ze zien er al heel schattig uit.

Ze zijn Sprigatito, een met gras begroeide kat; Fuecoco, een vurige krokodil; en Quaxly, een eendje. Het is naar onze mening een heel mooie set starters vanuit een ontwerpperspectief, met eenvoudigere en puurdere ontwerpen dan recente generaties op tafel hebben gelegd, dus we hopen dat ze een teken zijn van dingen die van andere nieuwe monsters zullen komen.

Hoewel er zoals altijd een terugkerende selectie Pokémon zal zijn met een reeks nieuwe ontwerpen, gaan de grootste details over de gameplay die naar voren zijn gekomen niet over de opstellingen. In plaats daarvan zijn ze gebaseerd op hoe de game daadwerkelijk zal spelen.

Om te beginnen noemt ontwikkelaar Game Freak de echte open wereld van de game en heeft gezegd dat je van steden naar de wildere gebieden ertussen kunt gaan zonder overgangen of laadschermen, wat echt opwindend is als ze kunnen trekken het uit.

We hebben bekeken hoe open-wereldsystemen de serie kunnen moderniseren in Legends Arceus, dus dit zou de volgende grote stap kunnen zijn in de richting van een nieuwe look en feel voor de belangrijkste inzendingen van de franchise.

Hoewel het veel van de wereld liet zien waarin Scarlet en Violet zich zullen afspelen, werd de naam van de regio niet gedetailleerd in de onthullingstrailer, en Game Freak heeft er formeel niet veel over bevestigd.

In de afgelopen tien jaar hebben de meeste Pokémon-spellen echter een echte regio als inspiratiebron genomen, zoals het Verenigd Koninkrijk voor Sword and Shield .

Dat is waarschijnlijk zo gebleven voor de nieuwe games, en de meeste waarnemers zijn het erover eens dat het erop lijkt dat een combinatie van Spanje en Portugal deze keer in de schijnwerpers staat.

De geografie is een solide match, maar het zijn oriëntatiepunten zoals een in-game versie van La Sagrada Familia in Barcelona die de balans in het voordeel van die landen doen doorslaan. We zullen moeten wachten op formele bevestiging, maar houd deze ruimte in de gaten.

We kunnen er ook van uitgaan dat er, zoals normaal, een team van lafhartige slechteriken zal zijn om het op te nemen tijdens onze reis, evenals op zijn minst een paar nieuwe legendes om te ontmoeten, dus er is nog veel meer te leren over Scarlet en Violet's toekomstige verhaal.

Krijg ongelooflijke prijzen voor digitale games zoals FIFA 22 bij Gamivo Door Pocket-lint International Promotion · 13 October 2021 Deze briljante winkel heeft digitale sleutels te koop voor alle grootste games.

Geschreven door Max Freeman-Mills.