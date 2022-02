Pokémon Scarlet en Violet onthuld, verschijnt in 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende belangrijkste Pokémon-spellen zijn onthuld, in de vorm van Pokémon Scarlet en Pokémon Violet, als onderdeel van de jaarlijkse Pokémon Day-viering van The Pokémon Company, getimed om de release van de eerste spellen in de serie in Japan te herdenken.

De games zetten een grote stap voorwaarts voor de kernfranchise, gebaseerd op de manier waarop Game Freak ze beschrijft als een echte open wereld van aard. Dit betekent dat ze naadloos zijn en je zonder overgangen van stad naar wildernis laten gaan.

Dat betekent dat de free-roaming-gameplay die correct is geïntroduceerd in de recente release van Pokémon Legends: Arceus misschien een concretere blik op de toekomst van de franchise is dan we zelfs maar durfden te hopen. Net als in dat spel kun je monsters door de bovenwereld zien bewegen, wachtend om bevochten of gevangen te worden.

Dit kan ook betekenen dat er geen willekeurige ontmoetingen meer zijn, nog een grote stap voor de franchise als dit zo blijkt te zijn. De starter-Pokémon van de game is ook onthuld: Sprigatito, een met gras begroeide kat; Fuecoco, een vurige krokodil; en Quaxly, een eendje.

Ze zijn zo schattig als je zou willen, en we zullen ongetwijfeld een glimp opvangen van hun geëvolueerde vormen voordat de games eind 2022 uitkomen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.