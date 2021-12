Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met Pokémon Go voor iOS kunnen gebruikers het spel nu met hogere framesnelheden ervaren.

Dankzij de nieuwste update, versie 1.191.0, die voor het eerst werd opgemerkt door The Verge , kunnen spelers nu soepelere verversingssnelheden ontgrendelen via het instellingenmenu van de game.

Voorheen was Pokémon Go beperkt tot 30 frames per seconde voor alle iPhone-gebruikers, hoewel de beslissing van ontwikkelaar Niantic om native framesnelheden in te schakelen zeer gunstig zal zijn.

Hoewel deze verandering het meest aanwezig zal zijn op de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max en hun 120Hz ProMotion-schermen, zullen zelfs oudere iPhone-modellen de ervaring kunnen verbeteren.

Interessant is echter dat het ontgrendelen van deze hogere framesnelheden handmatig door de gebruiker moet worden uitgevoerd en niet standaard beschikbaar is. Het is niet duidelijk waarom - hoewel dit waarschijnlijk te maken heeft met de levensduur van de batterij - maar je kunt dit doen in de Geavanceerde instellingen van de game onder Native Refresh Rate.

Dit is natuurlijk niet de meest baanbrekende update die ooit door Niantic is uitgebracht, vooral als je bedenkt dat Pokémon Go van nature niet de meest grafisch zware game is die je op je iPhone kunt spelen.

Zoals iedereen met een iPhone 13 Pro of Pro Max (of eigenlijk elke Android-gebruiker die al geruime tijd hogere verversingssnelheden beschikbaar heeft) je zal vertellen dat je je favoriete apps en games kunt ervaren met vloeiendere animaties en scrollen voelt gewoon zo veel beter.

En aangezien de mobiele string van de game een visuele make-over krijgt, moet je even de tijd nemen om jezelf eraan te herinneren hoe Pokemon-games door de jaren heen zijn veranderd - helemaal van Pokémon Red, Blue en Yellow tot wat we verwachten van Pokemon Legends: Arceus .