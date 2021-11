Pokémon Go krijgt exclusieve Ed Sheeran-optreden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Pokémon Go is een geweldig voorbeeld van een spel dat maar blijft voortkabbelen, ondanks dat het niet langer een culturele lodestar is, met absoluut seismische aantallen spelers die nog steeds regelmatig inloggen om wandelingen te maken en nieuwe pocketmonsters te vangen.

Die blijvende relevantie wordt mooi gedemonstreerd door een zojuist aangekondigde samenwerking waarbij een AR-video van Ed Sheeran in de game wordt uitgebracht, waardoor spelers kunnen genieten van een uitvoering van een paar van zijn populairste nummers en enkele deuntjes van zijn nieuwe album, allemaal zonder het spel te verlaten.

De periode waarin je de show kunt bekijken loopt van 22 november 19:00 uur tot 30 november 21:00 uur, dus je hebt zon week de tijd om hem te bekijken.

Bovendien is er ook een gratis cosmetica voor je trainer beschikbaar met de code VVM87WGMMUZHTB8X - dit levert je een hoodie op met de albumillustraties voor Sheerans nieuwste.

Er zijn ook verschillende meer alledaagse aankondigingen in de nieuwste blogpost van ontwikkelaar Niantic , inclusief een korte uitleg waarom er de komende tijd veel watermonsters in je spel zullen zijn — blijkbaar kiest Sheeran altijd een waterstarter als hij de spellen speelt.

Dat betekent ook de terugkeer van Squirtles met een zonnebril, dus als je er nog geen hebt weten te bemachtigen, kan dit je kans zijn.