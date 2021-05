Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - The Pokémon Company heeft releasedata bekendgemaakt voor de aankomende Nintendo Switch- games, Pokémon Legends: Arceus Switch, Pokémon Brilliant Diamond en Pokémon Shining Pearl.

Het Switch-trio, dat in februari in een speciale digitale presentatie werd onthuld, wordt enorm verwacht. En gelukkig hoef je niet te lang te wachten voordat de eerste games in de winkel liggen.

Pokémon Brilliant Diamond en Pokémon Shining Pearl zijn remakes van de geliefde Diamond Version en Pearl Version die in 2006 uitkwamen voor de Nintendo DS (2007 buiten Japan).

De geheel nieuwe Switch-edities zijn beschikbaar vanaf 19 november 2021.

Pokémon Legends: Arceus is een gloednieuw spel en zal dienen als een prequel voor de bestaande Pokémon-titels, aangezien het "lang in het verleden" speelt.

Het speelt zich af in een Sinnoh-regio in tegenstelling tot die in Diamond en Pearl en geeft je de taak om de allereerste Pokédex te maken en te vullen.

De game is beschikbaar vanaf 28 januari 2022.

In de tussentijd kun je New Pokémon Snap bekijken, die onlangs is uitgebracht voor Switch.

Hiermee kun je door de wildernis reizen en fotos maken van verschillende Pokémon om een virtueel fotoalbum te vullen. Het is kalm, gezond plezier voor jong en oud.

squirrel_widget_3936599

Geschreven door Rik Henderson.