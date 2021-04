Het April Fool-evenement van Pokémon Go keert weer terug

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - April Fools is misschien een aloude traditie, maar het is over het algemeen ook een beetje een riskant gebied voor merken - alleen een zorgvuldig geplande grap kan elke kwade wil voorkomen als deze verkeerd is gericht. Pokémon Go is de afgelopen tijd een andere route ingeslagen en heeft grappen volledig vermeden.

In plaats daarvan heeft het een jaarlijks April Fools-evenement dat elk jaar een dag lang duurt, en het is terug voor 2021. Het loopt de hele dag op uw lokale tijd en betekent dat uw routine misschien een beetje anders is dan normaal.

Gedurende de dag zul je meer Pokémon zien die bekend staan om hun ondeugende aard in het wild, dat wil zeggen wezens als Aipom, Croagunk en Purrloin. Bovendien zul je Ditto veel vaker tegenkomen tijdens het evenement, en het zal zichzelf kunnen vermommen als Pokémon die het tot nu toe niet heeft vermomd als op Pokémon Go.

Je zult ook veel meer van Team Go Rocket en zijn grunts zien voor de duur van de dag, en hun teams zullen allemaal Shadow Aipom bevatten. Qua doelen is er een nieuw Team Go Rocket Timed Research om te voltooien - als het je lukt, verdien je een Super Rocket Radar en nog wat andere beloningen.

De volledige blogpost van Niantic bevat nog wat meer hints over wat je kunt doen om het meeste uit het evenement te halen, inclusief het feit dat je tijdens het spelen enkele screenshots zou moeten maken om te zien wat er gebeurt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.