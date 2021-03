Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dit is een speciaal jaar voor Pokémon-fans - 2021 luidt het 25-jarig jubileum in van deze wereldveroverende franchise, twee en een half decennium sinds de release van de originele game op de Game Boy van Nintendo.

Sindsdien zijn er talloze spin-offs, films, tv-shows, een enorm kaartspel en meer merchandise geweest dan een Farfetchd zou kunnen schudden. Door dit alles zijn er echter de belangrijkste Pokémon-spellen geweest, waardoor de selectie van monsters gestaag werd uitgebreid en ons kennis maakte met nieuwe landen.

We hebben ze hier allemaal samengebracht om te vieren hoe ver ze zijn gekomen - bekijk elke hoofdlijn Pokémon-game om te zien hoe ze door de geschiedenis heen zijn veranderd.

De eerste generatie Pokémon-spellen was een openbaring, maar ook een beetje ingewikkeld. In Japan waren Red en Green de eersten die uitkwamen, maar Blue kwam snel daarna met enkele verbeteringen. Rood en blauw vonden vervolgens hun weg naar de rest van de wereld met enkele kleine verschillen tussen versies.

Een paar jaar later kwam Yellow uit als het definitieve pakket, waardoor je meer Pokémon kunt verzamelen, een band kunt opbouwen met een knorrige Pikachu en het veel moeilijker wordt om vals te spelen (spelbreker!). De originele 151 Pokémon uit deze spellen zijn nog steeds de meest iconische van allemaal.

Met de Game Boy Color barstte de Pokémon-serie in kleur, en zilver en goud zijn nog steeds het absolute hoge watermerk van de serie in onze gedachten. Door de formule uit te breiden met een nieuwe reeks briljante wezensontwerpen en een nieuwe wereld om te verkennen, zijn ze humeuriger en lonender.

Plus, in een van de geweldige wendingen van het spel, kun je door het voltooien van het spel de wereld opnieuw bezoeken vanaf de games van de laatste generatie als een uitgebreide eindspeluitdaging, culminerend in het grootste gevecht ooit van de serie, tegen Red zelf in Mt Silver. Crystal kwam een jaar later langs om alles samen te binden.

De Game Boy Advance bracht nieuwe grafische getrouwheid naar de tafel en Pokémon sprong aan boord met Ruby en Sapphire, gevolgd door Emerald om ze verder te verbeteren.

Een ander nieuw land wenkte, samen met geheel nieuwe monsters om te verzamelen, en nieuwe bewegingsopties, waaronder hardlopen, zorgden voor een kleine rits. Het wereldontwerp was prachtig, terwijl Groudon en Kyogre twee van de meest memorabele legendarische frontgames in de serie zijn.

De Game Boy Advance verwelkomde in 2004 ook een nieuw hoofdbestanddeel voor de serie: remakes en heruitgaven. Deze re-dos van de eerste games in de serie brachten ze naar nieuwe generaties spelers en maakten ze veel gemakkelijker en handiger om te spelen.

Ze zouden de beste manier zijn om de eerste game jarenlang te spelen, tot een recentere release op de Switch, en echt het plezier van die eerste releases vast te leggen.

De Nintendo DS is niet voor niets een geliefde handheld, en het bracht een tijdperk van 3D-graphics voor Pokémon met zich mee, en het betekende een stap weg van sprites (waar sommigen rouwden). De gevechten bleven voorlopig echter bij deze prachtig getekende versies.

Diamond en Pearl waren uitstekende inzendingen om de DS te dopen met, samen met hun tie-up-versie, Platinum. Deze games hebben zelfs remakes verdiend die later dit jaar uitkomen, Brilliant Diamond en Shining Pearl.

Vervolgens was het tijd om Silver en Gold een likje nieuwe verf te geven, zodat spelers het plezier van het zelf zoeken naar Ho-Oh en Lugia konden ervaren zonder een Game Boy te hoeven uitgraven om het te doen.

Het resultaat zijn fantastische nostalgie-feesten waarmee je je beste herinneringen kunt spelen zonder de ruwe kantjes die je misschien over het hoofd hebt gezien.

Zwart en wit zijn om een paar redenen interessante Pokémon-spellen, niet in de laatste plaats omdat ze het verhaal van het spel een beetje meer een focus maken in vergelijking met sommige eerdere inzendingen.

Het sloot zich ook volledig af van vorige generaties, met een nieuwe selectie monsters en helemaal geen oude rotten - een gewaagd spel dat de grootste fans echt verfrissend vonden.

De enige lineaire sequels in de hele serie - dat is het belangrijkste onderscheid tussen White 2 en Black 2. Ze pikken direct een paar jaar na de gebeurtenissen van de eerste games op en vervolgen het verhaal.

Dat maakte ze interessant voor fans, en als je zwart en wit leuk vond, was er helemaal geen nadeel. Ze lieten ook nog een paar oude Pokémon bij het feest komen, dus daar werden de zaken ook opgefrist.

De 3DS heeft een verbazingwekkend goede bibliotheek met games, en dankzij de krachtigere graphics ging Pokémon weer verder over op volledige 3D-modellering en weg van 2D-kunst.

Deze games brachten voor het eerst die verandering in gevechten, waardoor ze een enorme mijlpaal werden voor de hoofdserie, en hoewel de dingen sindsdien gedetailleerder zijn geworden, kun je nog steeds zien hoe belangrijk X en Y waren.

Ruby en Sapphire zetten de traditie van remakes voort en waren de volgende op de 3DS, kregen een grote nieuwe lik verf en maakten het opnieuw gemakkelijker voor nieuwe spelers om een van de oudere verhalen uit de serie te ervaren.

Sun and Moon (en hun latere Ultra-upgrades) brachten tropische flair naar het feest en waren superleuke nieuwe inzendingen waarmee spelers de Alola-regio verkenden, sterk gemodelleerd naar eilandculturen.

Er waren nieuwe schattige versies van bekende Pokémon te vinden, en een leuk verhaal om door te zetten op weg naar het invullen van die allerbelangrijkste Pokédex.

Met de Nintendo Switch was Pokémon een van de weinige franchises die grafisch een enorme boost kreeg. Het ging van een alleen-draagbaar spel naar een spel voor thuisconsole, en de Lets Go-spellen waren een geweldige manier om die kloof te overbruggen.

Dit zijn meer remakes van de allereerste games in de Pokémon-serie, maar met een aantal nieuwe mechanica zoals gemakkelijker vangen en een totaal nieuwe look die heel schattig is. Het maakt dit de perfecte spellen voor nieuwkomers in Pokémon.

De meest recente hoofdgames in de serie zijn ook op Nintendo Switch - Met Sword en Shield kunnen spelers een land verkennen dat sterk is gemodelleerd naar het VK, waarbij ze onderweg nieuwe monsters verzamelen.

De grote uitbreidingspas luidt een nieuwe grens voor de serie in en suggereert dat de games mogelijk niet de standaard heruitgave krijgen met enkele upgrades - dat is niet nodig, dankzij DLC!

Geschreven door Max Freeman-Mills. Bewerken door Dan Grabham.