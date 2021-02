Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Pokémon gaat eindelijk terug in de tijd. De livestream van Pokémon Presents van vandaag, ter ere van het 25-jarig jubileum van de franchise, heeft een belangrijke nieuwe game voor de serie onthuld, Pokémon Legends: Arceus.

Het neemt spelers mee terug naar het verre verleden om de bekende Sinnoh-regio te verkennen, terwijl ze proberen de allereerste Pokédex voor het gebied samen te stellen, en het ziet eruit als een prachtige nieuwe verbeelding van het universum.

Spelers zullen in staat zijn om een open wereld te doorkruisen en te vechten zoals ze gewend zijn, maar het lijkt erop dat er genoeg nieuwe mechanica zijn om grip op te krijgen, waaronder het kunnen vangen van Pokémon in de overwereld zelf.

De game wordt begin 2022 uitgebracht voor de Switch en we kunnen niet wachten om er tussendoor meer over te weten te komen.

Ondertussen kreeg Sinnoh nog meer aandacht in de vorm van nieuw aangekondigde remakes van games uit het DS-tijdperk die ook naar de Switch kwamen. Brilliant Diamond en Shining Pearl zijn ongelooflijk leuke updates van de geliefde spellen, zo te zien.

Het zijn getrouwe remakes met een bijgewerkte kunststijl die er erg leuk en schattig uitziet, en die een nieuwe generatie spelers zou moeten hebben die de levendige regio verkent, en degenen die de originele games op de DS speelden, zou moeten verwelkomen. Ze komen eind 2021 uit.

Eindelijk hebben we wat meer gameplay voor New Pokémon Snap, die binnen een paar weken wordt uitgebracht - deze keer laten we meer cameramechanica en -omgevingen zien. Zoals je zou hopen, ziet het eruit als een super ontspannend en uitnodigend spel, en we kijken ernaar uit om het uit te proberen.

Voor een korte stream is dat genoeg welkom nieuws! Nu kunnen we alleen nog wachten tot de daadwerkelijke spellen uitkomen ...

Geschreven door Max Freeman-Mills.