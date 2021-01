Nieuwe Pokémon Snap komt op 30 april uit op Switch

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is alweer even geleden dat we iets hoorden over New Pokémon Snap, de langverwachte opvolger van een van de meest geliefde games uit het Nintendo 64-tijdperk.

Het vervolg werd aangekondigd in de zomer van 2020 met een debuuttrailer, maar we hadden er tot nu toe niet veel meer over gehoord - Nintendo en The Pokémon Company hebben een nieuwe trailer onthuld en de releasedatum bevestigd op 30 april 2021.

Dat is leuk en snel, en maakt dat Nieuwe Pokémon Snap een belangrijk deel uitmaakt van het 25-jarig jubileumjaar van de Pokémon-franchise als geheel - een gelegenheid die het hele jaar door een hele reeks aankondigingen verdient.

De trailer is behoorlijk mooi en laat omgevingen zien met het soort detail en rijkdom waar veel fans al eeuwen van dromen. Het toont ook het personage van de speler, een jonge fotograaf die de wereld van Lental gaat verkennen, het nieuwe gebied waar de game zich afspeelt. Deze keer is het Professor Mirror die een leidende hand is.

Het lijkt erop dat de verhaalhaak gaat draaien om een of andere Pokémon die gloeit van wat het Illumina-fenomeen wordt genoemd, en we kunnen niet wachten om meer te weten te komen als we de game in handen krijgen.

Het lijkt erop dat er vertegenwoordigers van veel verschillende generaties Pokédex zullen zijn om te fotograferen terwijl je rondleidingen door gebieden maakt, met items die je kunt gebruiken om poses en interactie tussen verschillende monsters aan te moedigen.

Geschreven door Max Freeman-Mills. Bewerken door Rik Henderson.