Pokémon Go bereidt zich voor om enkele vergrendelingswijzigingen ongedaan te maken

(Pocket-lint) - Eerder dit jaar hebben ontwikkelaars Niantic een aantal substantiële wijzigingen aangebracht in de manier waarop je zijn blijvende mobiele hit Pokémon Go kunt spelen, waardoor het veel gemakkelijker wordt om door te gaan met spelen, vangen en nivelleren van monsters zonder je huis te verlaten.

Dit gebeurde om voor de hand liggende redenen - nu de pandemie sterk toeneemt en mensen steeds vaker thuis worden opgesloten, was rondzwerven door Pokémon Go normaal spelen niet langer iets dat veel mensen veilig konden doen.

Nu worden sommige van die veranderingen echter teruggedraaid naar iets dat dichter bij de oude manier van doen staat, een interessante tactiek van Niantic die al behoorlijk wat vragen oproept.

De belangrijkste wijzigingen zijn om je Pokémon alleen automatisch Pokéstop-voordelen te laten verzamelen als je weinig voorraden hebt, in plaats van vanzelfsprekend dat de hoeveelheid lopen die nodig is om de eieren weer normaal te laten worden, en wierook de aantrekkingskracht ervan alleen maar toeneemt. Pokémon als je loopt.

Deze draaien niet elke verandering die Niantic aanvankelijk maakte terug, maar vertegenwoordigen nog steeds een beetje een verschuiving naar de verwachting van buitenactiviteiten, en dat baart sommigen zorgen, die erop zouden wijzen dat met veel landen over de hele wereld een tweede golf van COVID-19 en de VS die nog steeds enorme aantallen gevallen zien, is er niet genoeg veranderd om de terugdraaiing te rechtvaardigen.

Hoe dan ook, in afwachting van eventuele veranderingen in het hart, is het nieuwe systeem vanaf 1 oktober van kracht voor Pokémon Go-spelers.

Geschreven door Max Freeman-Mills.