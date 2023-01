Sony's Project Leonardo is een op toegankelijkheid gerichte PS5-controller

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony heeft een aanpasbare PlayStation 5-controller aangekondigd die is ontworpen om het gemakkelijker te maken voor mensen met toegankelijkheidsbehoeften om games te spelen.

De nieuwe controller kit, genaamd Project Leonardo, werd door Sony aangekondigd tijdens het CES 2023 evenement in Las Vegas, samen met een bericht op de PlayStation blog. Daar leren we dat de controller kit zal werken uit de doos, maar kan ook zwaar worden aangepast om ervoor te zorgen dat het ieders behoeften. Sony zegt dat het wil dat iedereen aan mensen gemakkelijker en comfortabeler kan spelen als gevolg van deze release.

Project Leonardo bestaat eigenlijk uit twee dingen - hardware en software die beide naar wens kunnen worden aangepast.

Wat de hardware betreft, zegt Sony dat PS5-spelers "een breed scala aan besturingslayouts" kunnen maken, waarbij de knoppen en zelfs de afstand van de stick tot de controller kunnen worden aangepast en verwisseld. Knoppen kunnen ook worden geprogrammeerd om elke functie te ondersteunen, terwijl software-opties betekenen dat meerdere knoppen ook kunnen worden toegewezen aan dezelfde functie indien nodig. Bovendien worden controllerprofielen ondersteund om het makkelijker te maken tussen configuraties te wisselen.

Twee van de nieuwe controllers kunnen ook worden gekoppeld aan een enkele DualSense-controller, zodat er één virtuele controller ontstaat waarmee je kunt gamen.

Helaas is dat, zoals zoveel op CES, waar de informatie stopt. We weten niet hoeveel Project Leonardo gaat kosten of wanneer het in de verkoop gaat, noch hebben we een echte naam. Maar het feit dat het gebeurt is natuurlijk goed nieuws. Sony zegt dat het heeft samengewerkt met experts van AbleGamers, SpecialEffect en Stack Up, dus we kunnen er vrij zeker van zijn dat dit ding mensen echt zal helpen hun games ook te spelen.

Geschreven door Oliver Haslam.